Los concejales socialistas desafían su expulsión y acusan al partido de "jugar a los cromos"

El Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela mantendrá su composición actual, pese a que el PSOE ha decidido elevar a definitiva la expulsión provisional de los concejales Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez. Sin embargo, la resolución no es firme, ya que los afectados podrán recurrir ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en un plazo de diez días hábiles.

Desde el grupo municipal recuerdan que un informe técnico-jurídico de la Secretaría Xeral del Pleno, fechado el 24 de enero de 2025, deja claro que los concejales no serán considerados "no adscritos" mientras la expulsión no sea firme. Según dicho informe, permitir que una sanción disciplinaria temporal o no definitiva afecte al funcionamiento del Ayuntamiento supondría una intromisión partidista en la administración local.

"Seguiremos siendo socialistas"

En su comunicado, el Grupo Municipal Socialista subraya que Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez seguirán siendo concejalas socialistas y Gonzalo Muíños continuará como portavoz. Además, insisten en que ninguna resolución puede modificar sus convicciones políticas y su compromiso con la ciudadanía: "SOMOS SOCIALISTAS", recalcan en mayúsculas.

El expediente de expulsión ahora elevado a definitivo no está relacionado con la polémica votación de la ordenanza sobre Viviendas de Uso Turístico (VUTs), sino con la ausencia de los ediles en una reunión convocada por Gumersindo Guinarte, a quien acusan de intentar modificar arbitrariamente la portavocía del grupo. Defienden que dicha convocatoria fue nula de pleno derecho, ya que Guinarte no tenía legitimidad para convocarla ni excluir a Muíños.

Acusan al partido de "juego de intercambio de cromos"

Los concejales sancionados sugieren que la polémica sobre la ordenanza de las VUTs fue solo una "cortina de humo" para justificar la maniobra de expulsión. En su opinión, lo que realmente se esconde tras la crisis interna es la intención de reconfigurar el Grupo Municipal Socialista de forma poco democrática: "Como si la democracia se tratara de un juego de intercambio de cromos", denuncian.

Por último, el grupo reafirma su compromiso con los vecinos de Santiago y asegura que agotará "todas las vías de defensa para revertir la resolución". La batalla interna en el socialismo compostelano, por tanto, está lejos de terminar.