Los concejales socialistas expulsados acudirán a la Justicia si el PSOE no atiende sus alegaciones

Los cuatro concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santiago expulsados del Partido Socialista han avanzado que mantendrán el acta lo que resta de mandato y que acudirán a la justicia para defenderse si el partido no atiende sus alegaciones.

Así lo han avanzado Gonzalo Muíños, Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Pazo de Raxoi después de que en la jornada del martes se conociese que la dirección federal del partido ratificó su expulsión de la formación.

En su comparecencia, los cuatro ediles han subrayado que en todo momento actuaron con lealtad y compromiso a la ciudad de Santiago y a sus electores y han denunciado que el único motivo de todo el conflicto que estalló en el pleno del pasado 24 de junio es que un concejal presentase su dimisión para "hacer sitio" al secretario local, Aitor Bouza.

"Han intentado retirarnos del debate público con presiones constantes para que alguna de nosotras entregase el acta desde el munito uno después de las elecciones", ha manifestado Mila Castro.

Además, Mia Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez han dejado claro que en su proceder "no existió ningún incumplimiento de ninguna normativa ni resolución" toda vez que lo único que hicieron fue no asistir a una reunión para designar al nuevo portavoz que consideraban "nula", toda vez que el que consideran que aún es portavoz del Grupo, Gonzalo Muíños, aún no había agotado el plazo para defenderse y presentar sus alegaciones y su suspensión de militancia no era definitiva.