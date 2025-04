El Concello responde a las críticas sobre los desayunos escolares: “A alarma xerada é inxustificada e a concelleira estaba informada”

El Concello de Santiago ha salido al paso de las críticas realizadas esta semana por la concejala socialista Marta Abal, quien denunció públicamente cómo niños y niñas estaban yendo a clase sin desayunar debido a los cambios en el funcionamiento del servicio municipal de madrugadores. En un comunicado oficial emitido por el área de Educación, el gobierno local sostiene que “a alarma xerada é inxustificada e a concelleira estaba informada en todo momento do ocorrido”.

Origen del problema

El origen de esta situación, según el Concello, se encuentra en una queja formal presentada por el CEIP de Roxos y su ANPA a la empresa adjudicataria del servicio, denunciando un supuesto incumplimiento del pliego de condiciones del contrato. Aunque el gobierno local no fue invitado a esa reunión inicial, sí recibió la reclamación por escrito.

Hasta ese momento, explican, la empresa ofrecía "unha certa flexibilidade consensuada coas familias, especialmente no grupo dos lácteos, de xeito que as crianzas puidesen escoller entre callada ou leite”. Tras la denuncia, y “por vontade propia e sen comunicación previa ao Concello”, la empresa decidió aplicar de manera estricta el menú recogido en el contrato.

El comunicado emitido por el Consistorio compostelano subraya que “os pregos non permiten esa flexibilidade no servizo de madrugadores, só recollen a posibilidade de modificar menús nos comedores escolares, sempre que se respecte o equilibrio nutricional”.

Solución en marcha

Desde el departamento de Educación aseguran estar trabajando para reconducir la situación: “estamos facendo as xestións oportunas para dar unha solución a este conflito (xerado por decisións externas ao goberno) dentro do que os pregos, a lexislación vixente e a garantía do equilibrio nutricional nos permiten”.

Además, el Concello acusa a Marta Abal de politizar el asunto, afirmando que “lamentamos profundamente que a concelleira, coñecedora de toda esta situación, se adique a facer política con algo tan sensible como a alimentación das crianzas” y recalcan que “as crianzas teñen todos os días á súa disposición un almorzo completo”, como establece el contrato.

El área de Educación concluye señalando que seguirá en contacto con las ANPAS, los centros y la empresa adjudicataria para encontrar una solución viable y mantener un servicio que cumpla con las garantías nutricionales y contractuales exigidas.