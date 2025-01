Críticas en la parroquia de Figueiras por la "desesperante" falta de limpieza de las carreteras

de Los concejales del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente y Nerea Barcia, visitaron recientemente la parroquia de Santa María de Figueiras, concretamente la zona de Folgoso, para reunirse con los vecinos afectados por las inundaciones que dificultan el acceso a sus viviendas desde hace más de una semana. Según denuncian, esta situación se repite cada vez que llueve con cierta intensidad debido a la falta de limpieza de las cunetas y las carreteras.

José Ramón de la Fuente y Nerea Barcia

Nerea Barcia asegura que los vecinos están desesperados. Según la edil popular, los vecinos apuntan que "unha situación así non sucedera nunca” y destacan que “son conscientes das fortes choivas, pero tamén da falta de limpeza e mantemento por parte dos nacionalistas”. Tal y como relata el PP, la Asociación de Vecinos de Figueiras ya había advertido al gobierno local de este problema en octubre pasado, alertando de la posibilidad de inundaciones, pero la respuesta aún no ha llegado.

Una de las vías de la parroquia | PP

Los populares critican la inacción del BNG, señalando que no han atendido las demandas ni se han puesto en contacto con los afectados. “Máis dunha semana despois do episodio de chuvias fortes, a auga segue sen circular e non teñen respostas, continúan a enviar queixas e a denunciar a situación e os nacionalistas volven a dar a calada por resposta”, reiteró Barcia.

Desde el PP exigen una solución inmediata y califican de “vergonzoso” que el gobierno local no haya actuado para resolver una situación que está afectando gravemente a los vecinos de la zona rural. “Son moi rápidos para que os veciños e veciñas paguen os impostos, pero non para cumprir coas súas obrigas”, concluyó la concejala.