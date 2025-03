El cupón diario de la ONCE ha dejado en San Lázaro-Santiago un premio de 35.000 euros en el sorteo del lunes, 17 de marzo, según informa la organización.



Cándido Manuel Balsa Leorza es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 35.000 euros, en un cupón premiado que comercializó en su ruta de venta en esta zona.



El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.