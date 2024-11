Diario Compostela anima a participar no concurso de microrrelatos 'O galego que deu a razón a Newton' do Matemático Rodríguez

A Real Academia Galega das Ciencias declarou a José Rodríguez González, coñecido como o Matemático de Bermés, Científico do Ano 2024. Este recoñecemento coincide co bicentenario do seu falecemento, homenaxeando a quen é considerado o primeiro científico moderno de Galicia.

O vínculo de José Rodríguez González con Santiago de Compostela é fundamental para entender o seu legado científico. Despois de estudar en diversas cidades e países, Rodríguez estableceu a súa residencia na capital galega, onde desempeñou un papel crucial na difusión do saber matemático e na defensa das teorías de Newton. Foi en Santiago onde desenvolveu gran parte da súa obra e onde se consolidou como unha figura clave da ciencia galega do seu tempo. Ademais, a súa relación coas institucións científicas e culturais da cidade reflicte o seu profundo vínculo co impulso do pensamento racional en Galicia.

Por este motivo, desde Diario Compostela queremos animar a todo o estudantado de entre 12 e 16 anos a participar no concurso de microrrelatos que organiza El Ideal Gallego sobre a súa figura. Baixo o lema “O galego que deu a razón a Newton”, os participantes deberán crear textos de ata 100 palabras sobre a vida e obra do matemático. O Concurso

Os interesados poden inscribirse e enviar os seus relatos ata o 25 de novembro de 2024. Un xurado composto por membros de Editorial A Capital elixirá o relato gañador e dous finalistas, que serán anunciados o 8 de decembro nas versións dixital e impresa. Toda a información está nas bases.

Cartaz do concurso

Os premios inclúen unha tablet Lenovo Tab M10 HD para o gañador, un Kobo Clara HD para o primeiro finalista e un Amazfit Bip 5 smartwatch para o segundo. Ademais, os tres textos seleccionados publicaranse na edición do 15 de decembro de El Ideal Gallego.

Esta iniciativa busca achegar a figura de Rodríguez González, pioneiro en defender as leis de Newton en Galicia, á mocidade galega, fomentando a súa creatividade e rendendo tributo a un dos grandes intelectuais da historia de Galicia.

Unha exposición na súa honra

O próximo venres, 22 de novembro, o Concello de Lalín rendirá unha sentida homenaxe a un dos seus fillos máis ilustres, José Rodríguez González, coñecido como o Matemático de Bermés, cunha serie de actos conmemorativos que se enmarcan no bicentenario do seu falecemento. Este ano, ademais, Rodríguez González foi elixido "Científico Galego do Ano" pola Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), recoñecendo a súa xenerosa contribución ao mundo da ciencia.

A mostra

As actividades comezarán ás 19.00 horas, cando se presente o libro 'José Rodríguez, o Matemático de Bermés', coeditado pola RAGC e o Consello da Cultura Galega. Esta obra recolle a traxectoria vital e profesional do matemático lalinense, un dos pioneiros na defensa das teorías de Newton en Galicia. Ás 20.00 horas, inaugurarase a exposición 'José Rodríguez. O matemático de Bermés', que se promove de forma conxunta entre a RAGC, o Concello de Lalín, a Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela e o Consello da Cultura Galega. A mostra, que chega a Lalín tras un percorrido exitoso por Santiago, estará aberta ao público ata o 13 de decembro.