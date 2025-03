Diego Peña Gil, novo director científico do CiQUS

O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) abre unha nova etapa co nomeamento de Diego Peña Gil como director científico, en substitución de José Luis Mascareñas, que liderou o centro desde 2014. Este relevo, proposto pola Comisión Reitora do CiQUS e avalado pola Comisión Científica Externa, supón un novo impulso para a excelencia investigadora nun centro xa consolidado como referente internacional en Química.

O novo director afronta o cargo cunha combinación de "responsabilidade e ilusión", segundo declarou, e establece como prioridade manter o nivel de excelencia alcanzado e potenciar as condicións para o desenvolvemento dos investigadores do CiQUS. Como director científico, Peña será o encargado de definir as prioridades estratéxicas e científicas, fortalecer as relacións institucionais e supervisar o conxunto da actividade do centro.

Unha nova etapa tras unha década de crecemento

O nomeamento de Peña supón o peche dunha etapa liderada por José Luis Mascareñas e Dolores Pérez, que lograron situar o CiQUS entre os mellores centros de investigación internacionais. O centro forma parte da Rede de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (Rede CIGUS) e é un referente na Química moderna aplicada á bioloxía e aos materiais moleculares.

O perfil dun investigador de prestixio internacional

Diego Peña Gil é un científico cunha ampla traxectoria. Licenciado en Química pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 1998, realizou a súa tese doutoral nesta institución baixo a dirección de Enrique Guitián e Dolores Pérez. A súa formación inclúe estadías en universidades e centros de prestixio como Harvard University, LMU Munich e a Universidade de Groningen, onde traballou no grupo do Premio Nobel Ben L. Feringa.

Desde a súa reincorporación á USC en 2004 como investigador Ramón y Cajal, Peña consolidouse como unha figura clave no CiQUS. Académicamente, avanzou ata a posición de catedrático de Química Orgánica en 2020 e, en 2024, obtivo unha praza de investigador Oportunius (GAIN) adscrita á USC.

Os seus logros inclúen máis de 150 artigos científicos con máis de 8.500 citas (índice h 49), así como importantes recoñecementos como a Medalla Ignacio Ribas (2018), o Premio de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo (2022) e a Medalla Antonio Casares Rodríguez (2024). Ademais, en 2020 obtivo unha prestixiosa axuda ERC Synergy Grant (MolDAM), en colaboración con investigadores de IBM Research Zurich e da Universidade de Regensburg.

Un futuro prometedor para a investigación química en Galicia

O labor de Peña centrarase en impulsar novas metodoloxías sintéticas, o estudo de nanografenos e materiais de carbono, e o desenvolvemento da química sobre superficie e a manipulación de moléculas individuais. Co seu liderado, o CiQUS aspira a seguir consolidándose como un centro punteiro en investigación química a nivel internacional.