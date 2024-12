Diego Sande, profesor de Economía Aplicada en la USC, recibe el XXVI Premio Manuel Colmeiro de la Xunta

Diego Sande, funcionario en excedencia y profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha recibido este lunes el XXVI Premio Manuel Colmeiro de la Xunta, que distingue trabajos de investigación que tienen como objeto la Administración autonómica.



La entrega del galardón, que está dotado de 3.500 euros, ha estado presidida por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y la directora de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Sonia Rodríguez-Campos, en la sede de esta entidad en Santiago.



La obra premiada lleva por título 'As políticas rexionais de innovación empresarial en Galiza. Análise de resultados no tecido produtivo a través do fondo tecnolóxico' y será objeto de publicación. Según informa la Xunta, trata la problemática de la eficiencia en la planificación, el diseño y la implementación de las políticas europeas de innovación regional en la Comunidad Autónoma, así como de las dificultades en la absorción de recursos europeos por parte del tejido productivo.



El conselleiro ha felicitado a Sande por el premio y ha reivindicado que el próximo año el Gobierno gallego "reforzará las medidas de fomento de la innovación" en el tejido empesarial a través de diferentes iniciativas.



No en vano, también ha destacado el "esfuerzo" de la Administración autonómica para ejecutar los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que ya han llegado a más de 8.000 autónomos y 5.000 entidades.