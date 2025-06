O Son do Camiño desvela los horarios de todos sus conciertos

Todo listo en Santiago de Compostela para acoger una nueva edición de O Son do Camiño, el festival que volverá a convertir el Monte do Gozo en un auténtico hervidero de música en directo. La organización ya ha publicado los horarios de las actuaciones, distribuidas entre tres escenarios (Xacobeo, Estrella Galicia y Son Electro by Repsol). Estas son las principales citas que no te puedes perder.

Jueves 12 de junio

Filloas (Xacobeo): 16:20 – 17:00

(Xacobeo): 16:20 – 17:00 Dollar Selmouni (Estrella Galicia): 17:00 – 17:50

(Estrella Galicia): 17:00 – 17:50 Paul Thin (Xacobeo): 17:50 – 18:30

(Xacobeo): 17:50 – 18:30 Nil Moliner (Estrella Galicia): 18:30 – 19:30

(Estrella Galicia): 18:30 – 19:30 Mikel Izal (Xacobeo): 19:40 – 20:55

(Xacobeo): 19:40 – 20:55 Franz Ferdinand (Estrella Galicia): 21:05 – 22:05

(Estrella Galicia): 21:05 – 22:05 Bryan Adams (Xacobeo): 22:25 – 23:55

(Xacobeo): 22:25 – 23:55 Duki (Estrella Galicia): 00:15 – 01:30

(Estrella Galicia): 00:15 – 01:30 Galician Army (Xacobeo): 01:30 – 03:00

Electrónica (Son Electro):

Teresa Ferreiro : 18:30 – 20:30

: 18:30 – 20:30 Bárbara Lago : 20:30 – 22:00

: 20:30 – 22:00 Benwal : 22:00 – 23:30

: 22:00 – 23:30 Vendex : 23:30 – 01:00

: 23:30 – 01:00 Indira Paganotto : 01:00 – 02:30

: 01:00 – 02:30 Dexphase: 02:30 – 04:00

Viernes 13 de junio

Aiko (Estrella Galicia): 16:20 – 17:00

(Estrella Galicia): 16:20 – 17:00 Merino (Xacobeo): 17:00 – 17:50

(Xacobeo): 17:00 – 17:50 Siloé (Estrella Galicia): 17:50 – 18:50

(Estrella Galicia): 17:50 – 18:50 Amaia (Xacobeo): 18:50 – 19:50

(Xacobeo): 18:50 – 19:50 Carolina Durante (Estrella Galicia): 20:00 – 21:00

(Estrella Galicia): 20:00 – 21:00 Kase.O (Xacobeo): 21:10 – 22:40

(Xacobeo): 21:10 – 22:40 Kasabian (Estrella Galicia): 23:00 – 00:30

(Estrella Galicia): 23:00 – 00:30 Bad Gyal (Xacobeo): 00:50 – 02:05

(Xacobeo): 00:50 – 02:05 Juan Magán (Estrella Galicia): 02:15 – 03:30

Electrónica (Son Electro):

Karras Martínez : 19:00 – 20:30

: 19:00 – 20:30 Héctor Llamazares : 20:30 – 22:00

: 20:30 – 22:00 Mano Le Tough : 22:00 – 23:30

: 22:00 – 23:30 Âme (live) : 23:30 – 01:00

: 23:30 – 01:00 Adiel : 01:00 – 02:30

: 01:00 – 02:30 Andrés Campo: 02:30 – 04:30

Sábado 14 de junio

Capital Voskov (Xacobeo): 15:30 – 16:10

(Xacobeo): 15:30 – 16:10 Taïn (Estrella Galicia): 16:10 – 16:50

(Estrella Galicia): 16:10 – 16:50 The Rapants (Xacobeo): 16:50 – 17:40

(Xacobeo): 16:50 – 17:40 Marlena (Estrella Galicia): 17:40 – 18:30

(Estrella Galicia): 17:40 – 18:30 Lia Kali (Xacobeo): 18:30 – 19:20

(Xacobeo): 18:30 – 19:20 La La Love You (Estrella Galicia): 19:20 – 20:20

(Estrella Galicia): 19:20 – 20:20 Dani Fernández (Xacobeo): 20:20 – 21:20

(Xacobeo): 20:20 – 21:20 Amaral (Estrella Galicia): 21:35 – 23:05

(Estrella Galicia): 21:35 – 23:05 Estopa (Xacobeo): 23:20 – 00:50

(Xacobeo): 23:20 – 00:50 The Prodigy (Estrella Galicia): 01:10 – 02:25

(Estrella Galicia): 01:10 – 02:25 Steve Aoki (Xacobeo): 02:30 – 04:00

Electrónica (Son Electro):