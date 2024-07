Ed Sheeran revoluciona Santiago de Compostela | Crónica e imágenes del Gozo Festival 2024

La primera jornada del 'Gozo Festival 2024' arrancó con fuerza en el icónico Monte do Gozo, ofreciendo a los asistentes una variada selección de actuaciones que abarcaron desde el folk gallego hasta el pop internacional. Con un cartel estelar, la jornada inaugural dejó a todos con ganas de más, marcando un inicio espectacular para este festival.

Gozo Festival. Eladio Lois

El día comenzó con la actuación de Fillas de Cassandra. El grupo gallego, conocido por su fusión de música tradicional y contemporánea, capturó el espíritu local con su interpretación de temas llenos de historia y emoción. Su actuación resonó profundamente entre los asistentes, creando una atmósfera de conexión cultural.

A continuación, Angelina Mango subió al escenario. La joven cantante italiana encantó al público con su voz interpretando éxitos como "Va Tutto Bene" y "Formica". Su actuación fue un soplo de aire fresco, que añadió un toque de dulzura a la jornada.

Angelina Mango. Eladio Lois

La tarde continuó con la potente voz de Mon Laferte. La cantautora chilena ofreció un espectáculo cargado de emoción y energía, interpretando canciones como "Tu Falta de Querer" y "Amárrame". La versatilidad de Mon Laferte y su pasión en el escenario lograron una conexión íntima con el público, que coreó cada una de sus letras con fervor.

Mon Laferte. Eladio Lois

El dúo alemán Milky Chance fue el siguiente en tomar el escenario, llevando su característico sonido indie-pop a Santiago de Compostela. Con temas como "Stolen Dance" y "Cocoon", el dúo hizo bailar a la multitud, creando una atmósfera relajada y festiva. Su actuación fue una mezcla perfecta de ritmos pegadizos y melodías envolventes que conectaron a la perfección con el público picheleiro.

Milky Chance. Eladio Lois

El momento más esperado de la noche llegó con la actuación del cabeza de cartel, Ed Sheeran. El cantautor británico deslumbró a los asistentes con su inigualable talento y carisma, interpretando una serie de éxitos que incluían "Shape of You", "Perfect" y "Castle on the Hill". Acompañado de nada más que su guitarra y su voz, Sheeran creó una experiencia mágica, que culminó en una ovación atronadora del público.

Ed Sheeran en Santiago de Compostela. Mark Surridge

Para cerrar la jornada con broche de oro, Bomba Estéreo tomó el escenario, transformando el Monte do Gozo en una auténtica fiesta de música electrónica y ritmos latinos. La banda colombiana hizo vibrar a todos con su energía contagiosa y canciones como "To My Love" y "Soy Yo". Su actuación fue un estallido de color y sonido que dejó a los asistentes bailando hasta el final.

La gente estuvo volcada hasta el final. Eladio Lois

La primera jornada del 'Gozo Festival 2024' no solo destacó por su impresionante alineación de artistas, sino también por la impecable organización y el ambiente de alegría que se vivió. Los asistentes disfrutaron de una variada oferta gastronómica, zonas de descanso y actividades adicionales que enriquecieron la experiencia del festival.