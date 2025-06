O Espazo Apego aposta pola diversidade na súa programación de xuño

A atención á diversidade será o eixo temático das actividades deste mes no Espazo Apego de Santiago de Compostela. Coincidindo coa recta final do curso escolar e coa chegada do verán, a programación busca fomentar o respecto ás diferenzas e a inclusión, a través de xogos, contos, obradoiros sensoriais e espectáculos de tradición oral.

Actividades dos luns: experiencias semanais para crianzas de 2 a 6 anos

Baixo o lema “A lingua medra”, todos os luns de xuño, entre as 17:00 e as 19:00 horas, as crianzas poderán participar en sesións centradas na cociña, a psicomotricidade, a ciencia e a interxeracionalidade:

Luns 2 : Merendolas con Maruxas de nata

: con Maruxas de nata Luns 9 : Movéndonos con Apego

: Luns 16 : Quen vén? Obradoiro sensorial con froita

: Obradoiro sensorial con froita Luns 23 e 30: Experimentamos

Tardes de contos para descubrir o mundo a través da palabra

Os martes, en dúas quendas (ás 17:00 h para 0-3 anos e ás 18:15 h para 3-6 anos), celebrarase o espazo “Tardes de contos”, que propón historias arredor dun tema diferente cada semana. As datas programadas son os días 3, 10, 17 e 24 de xuño.

Mércores de xogo e creatividade con “Enredando e lingoretando”

As tardes dos mércores, de 17:00 a 19:00 h, están pensadas para xogar, socializar en galego e explorar a contorna. Haberá dous grupos segundo a idade: 0-3 anos con acompañamento e 3-6 sen acompañamento. As actividades previstas son:

Mércores 4 : Xogamos coas palabras

: Xogamos coas palabras Mércores 11 : Fabricamos xoguetes

: Fabricamos xoguetes Mércores 18 : Imos ao patio

: Imos ao patio Mércores 25: Xincana de palabras

Xoves de espectáculo con “Tachán!”

Dúas citas especiais completan a programación:

Xoves 5 de xuño : Contos con María da Pontragha , unha proposta de tradición oral para nenas e nenos de 3 a 6 anos.

: , unha proposta de tradición oral para nenas e nenos de 3 a 6 anos. Xoves 19 de xuño: Contos a centos, de Paco Nogueiras, con poesía, música e participación activa, para crianzas de 2 a 6 anos.

Inscrición e prazas limitadas

Todas as actividades requiren inscrición previa mediante formulario web. Os correos de confirmación enviaranse o día anterior ou, no caso das actividades dos luns, o venres previo ao seu desenvolvemento.