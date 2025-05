Estos son los cortes de tráfico que habrá este sábado en Santiago con motivo de la multitudinaria carrera popular

La novena edición de la carrera nocturna SantYaGo 10K, que se celebrará este sábado 10 de mayo, obligará a importantes cortes de tráfico y desvíos de vehículos en el centro de Santiago desde primeras horas de la tarde. La prueba deportiva, que recorrerá algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad, afectará tanto al tráfico rodado como al servicio de transporte urbano.

¿Cuándo y dónde habrá cortes?

El recorrido infantil de SantYaGo Escolares (4 km), con salida y llegada en la plaza del Obradoiro, provocará cortes de tráfico desde las 19:30 horas, mientras que el circuito de la carrera absoluta (10 km) se cerrará completamente a partir de las 21:00 horas. Se prevé que las restricciones se mantengan hasta las 23:00 h, cuando se espera que las calles comiencen a reabrirse al paso de vehículos.

Durante ese intervalo, no se permitirá ni circular, ni entrar o salir de garajes en las calles afectadas. El Concello recomienda a las personas residentes retirar sus vehículos antes de esas horas si necesitan utilizarlos.

Calles afectadas por la carrera

La SantYaGo 10K recorrerá un extenso circuito que incluye vías como:

San Francisco, Xoán XXIII, Burgo das Nacións, Castelao, Vista Alegre, Galeras, Pombal, Paseo da Ferradura, Alameda, Senra, Carreira do Conde, Montero Ríos, República do Salvador, Hórreo, Praza de Galicia, Fonte de Santo Antonio, Virxe da Cerca, Porta do Camiño, Rodas, Casas Reais, San Bieito, Santo Agostiño, Mazarelos, Caldeirería, Cervantes, Acibechería, Vía Sacra, Toural, Vilar, Praterías, Fonseca y meta en el Obradoiro.

El recorrido infantil, aunque más corto, también atravesará zonas clave del casco histórico, como San Miguel, San Martiño Pinario, Porta da Pena, Algalia, Casas Reais, San Bieito, Mazarelos, Cardenal Payá y Toural.

Principales desvíos de tráfico

Durante la celebración del evento, se establecerán desvíos obligatorios en varias arterias clave de la ciudad:

Rosalía de Castro : desvío a la altura de praza de Vigo .

: desvío a la altura de . Avda. das Burgas : desvío hacia Avda. da Coruña .

: desvío hacia . Avda. da Coruña : giro a la derecha por Rosalía de Castro .

: giro a la derecha por . Rúa do Hórreo : desvío hacia Ramón Piñeiro .

: desvío hacia . República Arxentina : desvío a la derecha hacia Hórreo .

: desvío a la derecha hacia . Romaño : desvío en rotonda de Avío por Ulpiano Villanueva hacia Castelao .

: desvío en rotonda de Avío por hacia . Castelao (bajada) : desvío hacia Ulpiano Villanueva .

: desvío hacia . Rúa das Galeras : desvío por Poza de Bar .

: desvío por . Rúas Rodas (bajada): desvío hacia San Pedro.

Afectación al transporte urbano

Los cortes afectarán también al servicio de autobuses urbanos entre las 21:00 y las 23:30 h. Se verán alteradas las rutas de las líneas 1, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, C2, C5, C11, P1, P2, P3 y P7. La información detallada puede consultarse en el siguiente enlace facilitado por Tussa.