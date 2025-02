Georgiana Goddard King, primera 'peregrina erudita' del Camino de Santiago

Los investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Miguel Taín y Patricia Fra han presentado este miércoles el libro ‘Georgiana Goddard King y The Way of Saint James (1920). La primera peregrinación erudita por el Camino de Santiago’, publicado por AKAL, y que recoge una investigación sobre la visita de esta profesora estadounidense de Historia del Arte a Compostela en 1915, coincidiendo con la celebración del Año Santo.



Este proyecto pone en valor la figura de Goddard King tras una investigación realizada entre septiembre de 2021 y agosto de 2024, con la colaboración de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones.



En el volumen se analiza, a través de 8 trabajos, la figura y obra de esta primera ‘peregrina erudita’, que fue profesora en el Bryn Mawr Collegee y estrecha colaboradora de Archer Milton Huntington en la Hispanic Society. En el libro participan Patricia Fraga, Miguel Taín, Mar Llinares y Xosé Santos, de la USC; George Greenia, de la Universidad William & Mary; Paula Pita Galán, de la Universidad de Granada; Francisco J. Novo Sánchez, de la Universidad de Málaga; y Manuel F. Rodríguez, del Xacobeo.



Así, Greenia contextualiza la figura de la autora dentro de los estudios hispanistas norteamericanos, valorando su obra ‘The Way of Saint James’ desde el punto de vista de la perspectiva de género, y revisa las aportaciones del feminismo a la literatura de viajes.



Por su parte, Paula Pita Galán valora su papel como profesora de Historia del Arte, su formación académica y su visión del Camino; mientras que Patricia Fra escribe sobre los preparativos del viaje a Santiago, gracias a la investigación en el archivo histórico de la Hispanic Society of America.



En el capítulo cuarto, Francisco Javier Novo analiza el patrimonio histórico-artístico estudiado por Goddard King a lo largo del Camino, prolongando la ruta hacia el Atlántico, hacia lugares como Muxía, Fisterra, Noia o Padrón.



Miguel Taín analiza su estancia en Compostela en el Año Santo de 1915 y sus comentarios sobre el patrimonio de la ciudad, sobre las fiestas del Apóstol, o la descripción que hace de la Catedral, buscando las huellas del edificio descrito en el Códice Calixtino.



Manuel Rodríguez Fernández aporta un análisis sobre los milagros, leyendas y tradiciones vinculados al Camino y recogidos en la obra de Goddard King; y María del Mar Llinares explora la descripción que hace de los ‘tipos populares’ (especialmente en lo que respecta a las actividades femeninas y los sacerdotes) y el folclore en relación con su afirmación de que su objetivo es la religión comparada, la lectura del culto al Apóstol como heredero de antiguos elementos relacionados con la magia, la fecundidad o la vegetación.



En el último capítulo, Xosé Santos Solla estudia desde una perspectiva geográfica la obra de Goddard King y sus vínculos con el fenómeno del turismo y los cambios en el paisaje.