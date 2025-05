FAIA comparte no Museo do Pobo Galego o proceso de creación de 'Alvela'

O Museo do Pobo Galego acollerá este xoves, 15 de maio, un encontro entre a artista FAIA e a etnomusicóloga Beatriz Busto, onde conversarán sobre o proceso de creación de Alvela, o último traballo discográfico da cantante, e a súa estreita vinculación co Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI). A actividade, que leva por título Alvela. Do arquivo ao disco, enmárcase na programación paralela da exposición Cantareiras. Oralidade, creación, transmisión, organizada polo Museo con motivo das Letras Galegas 2025. O evento comezará ás 20.00 horas e contará con entrada libre ata completar a capacidade da sala.

Alvela: un traballo íntimo e comprometido

O disco Alvela destaca pola súa proposta sonora singular, onde FAIA revisita arrolos, romances e cantigas tradicionais, acompañada unicamente por instrumentos de corda e gravacións de campo manipuladas. Esta constrición creativa achega ao álbum unha coherencia sónica e unha organicidade especial. Os dez temas que compoñen o traballo transitan pola experiencia da maternidade, a memoria do corpo e as violencias que o atravesan, mais tamén pola forza que reside no íntimo, o desexo e o pracer.

A produción de Alvela corre a cargo de Hevi (Malandrómeda, Fluzo), e conta con colaboracións destacadas como as de Bleuenn Le Friec, Antía Ameixeiras, Antía Muíño, De Vacas ou Suelen Estar Quartet. O concepto visual foi desenvolvido en colaboración con Melania Freire, mentres que as acuarelas e animacións que acompañan as cancións son obra da artista plástica Blanca Gracia. A conceptualización xeral e o seguimento do proceso creativo foron acompañados pola poeta Antía Otero.

Unha conversa para descubrir o proceso creativo

Durante o encontro, FAIA e Beatriz Busto abordarán o proceso de recuperación e reinterpretación do patrimonio oral galego que deu forma a Alvela, explicando como o contacto co APOI do Museo do Pobo Galego influíu na selección e reinterpretación dos temas. Este arquivo é un referente na conservación da memoria sonora de Galicia, e serviu como base para que a artista desenvolvese o seu traballo cunha perspectiva renovadora e contemporánea.

O acto, con entrada libre ata completar capacidade, preséntase como unha oportunidade única para achegarse ao universo creativo de FAIA e comprender as conexións entre a música tradicional galega e as novas propostas artísticas que reivindican a oralidade e a transmisión cultural.