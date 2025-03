Familias del CEIP Lamas de Abade de Santiago continúan en pie de guerra contra el libro digital

Después de que el curso pasado reuniesen más de 400 firmas contra el empleo del libro digital ('E-Dixgal'), un grupo de padres y madres del CEIP Lamas de Abade de Santiago de Compostela continúan en pie de guerra contra el uso de esta herramienta.



En concreto, el centro ha amanecido este martes rodeado de una pancarta que versa 'Profesorado, os pedimos no seguir con el 'E-Dixgal' y de varias camisetas con inscripciones en contra del libro digital.



Gustavo Sende, padre y representante de las familias en el consejo escolar, explica a Europa Press que lo que piden es que el CEIP abandone este programa de la Consellería de Educación, para lo cual es necesario un acuerdo del claustro. Eso sí, matiza que estas acciones reivindicativas no van "contra el profesorado".



También pide que la dirección mantenga un diálogo con ellos a este respecto, ya que hasta ahora fue como "chocar contra un muro". Según sostiene Sende, el 'E-Dixgal' "no es nada beneficioso para los niños".



En este contexto, la Asociación de Familias do Alumnado (AFA) del Lamas de Abade realizó en meses pasados una encuesta entre los padres y madres —tuvo 133 respuestas— que reflejó que el 82,7% no quiere que el centro esté en el programa del libro digital. Otro 14,3% sí apoya su continuidad, mientras que un 3% desconoce esta plataforma.



A través de un escrito, la directiva de la AFA reclamaba que "se tenga en cuenta la opinión de las familias" en este asunto: "Queremos que quede constancia de esta disconformidad y que sea considerada en la toma de decisión".