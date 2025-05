Ulises Bértolo: "Ver 'Exitus' en el cine sería un sueño cumplido"

Ulises Bértolo (Madrid, 1967) ha vuelto al panorama literario con Exitus. La muerte nunca es el final, una novela que se adentra en los oscuros terrenos del crimen ritual, la corrupción institucional y el fanatismo religioso. Publicada por HarperCollins, Exitus propone un viaje trepidante entre Madrid e Irak, donde la protagonista, Elia Sandoval, una exinspectora de policía reconvertida en detective privada, se enfrenta a una desaparición misteriosa que la arrastra hacia un complejo entramado de poder, ritos ancestrales y secretos de guerra.

Bértolo, abogado de profesión, académico de la Academia Xacobea y residente en Santiago de Compostela desde hace años, compagina su carrera literaria con la dirección de un despacho profesional. A pesar de su formación jurídica, el autor ha encontrado en la literatura un espacio para explorar los rincones más oscuros del ser humano, un territorio donde las fronteras entre el bien y el mal se difuminan y donde la búsqueda de justicia se entrelaza con los dilemas morales más profundos.

Desde su debut con La sustancia invisible de los cielos (2015), Bértolo ha demostrado una habilidad innata para construir tramas sólidas, cargadas de tensión y simbolismo. Le siguieron Orthodoxia (2016) y La dama del Norte (2023), con la que obtuvo el Premio Lloret Negre. Con Exitus, el autor va un paso más allá, creando un thriller que combina el suspense clásico con una reflexión profunda sobre la muerte, la fe y el poder. En esta nueva obra, Bértolo teje una trama que recorre las calles de Madrid y los paisajes devastados de Irak, en un juego narrativo que desdibuja los límites entre justicia y venganza.

La portada de la novela

La protagonista de esta historia, Elia Sandoval, se enfrenta a los demonios de su pasado mientras intenta descifrar una serie de crímenes rituales marcados por el simbolismo y la violencia. Un caso sin identidad aparente, un ritual macabro y un cadáver dispuesto sobre una estrella de doce puntas son solo el principio de una investigación que la arrastra al corazón mismo de la corrupción y el poder. Entre los misterios de la trama, Bértolo despliega un ejercicio literario que conecta la brutalidad contemporánea con los rituales ancestrales, en un vaivén constante entre el Madrid urbano y las aldeas destruidas por la guerra en Irak.

Con una narrativa ágil y cargada de simbolismo, Exitus plantea un recorrido vertiginoso por rituales satánicos, traumas de guerra y oscuros secretos de las élites de poder, en un juego literario que combina el thriller clásico con elementos de misterio y crítica social. En sus páginas, la muerte no es un final, sino el umbral a un viaje mucho más profundo y peligroso, un tránsito entre el horror y la redención.

En esta entrevista, Ulises Bértolo desgrana los entresijos de su última obra, reflexiona sobre los desafíos del proceso creativo y comparte su visión sobre la novela negra contemporánea.

La entrevista

Exitus es una novela que ahonda en temas tan complejos como el crimen ritual, la corrupción institucional y los traumas de guerra. ¿De dónde surge la inspiración para construir una trama tan ambiciosa y oscura?

El germen de esta historia tiene que ver con esa curiosidad que tenía yo de buscar o profundizar en esa línea que cruza lo sagrado y lo monstruoso. Es decir, como, realmente, cuando el mal puede tener como amparo la fe, puede provocar situaciones terribles. Entonces, bebe de la realidad que tenemos en nuestro entorno y, precisamente, intenta profundizar en qué ocurre cuando una creencia se lleva un extremo.

Foto de Miguel Garrote

La protagonista, Elia Sandoval, es una exinspectora de policía reconvertida en detective privada. Un personaje fuerte, marcado por un pasado difícil. ¿Qué le llevó a crear un personaje como Elia y cómo ha sido el proceso de construir su historia?

Elia es el personaje central de toda esta historia y me sirve mucho para criticar los juegos de poder que se producen en el sistema, pero también me parecen muy interesantes los juegos de poder íntimos, que pueden ser incluso más perjudiciales. Hablo de los que se producen en la familia. Elia es una mujer condicionada por su todopoderoso padre, Fermín, y esto es algo que a mí me parece muy interesante: en qué medida los padres intentan hacer que sus hijos repliquen lo que ellos mismos han sido. Es una manera, también, de coartar la libertad.

En Exitus se mezclan elementos del thriller clásico con una profunda reflexión sobre el mal, la fe y el poder. ¿Cómo logró equilibrar esos aspectos sin que la trama perdiera intensidad?

Esos temas están, realmente, dentro de los propios personajes. Cada uno de los personajes juega un rol que me permite exteriorizar la manera en que nos condiciona el entorno. Lo que intento es construir personalidades complejas, y con ello me refiero a que son como somos nosotros mismos. No hay un héroe ni un villano; son personas llevadas a una determinada situación. Están llevados al límite y es, precisamente, en ese límite donde se ve su verdadera naturaleza. Unos se mueven por miedo, otros por necesidad de supervivencia, otros por encontrar sentido a su existencia...

Ulises Bértolo, durante la presentacion de Exitus

Los rituales satánicos y el simbolismo religioso son elementos clave en la narrativa de Exitus. ¿Cuál fue el proceso de documentación para construir estos escenarios tan oscuros e inquietantes?

Tuve que documentarme; estudié mucho. Hubo que analizar juicios, grimorios antiguos... autopsias, incluso. Son una serie de elementos que han servido para construir toda la atmósfera de la novela. Otra cosa importantísima ha sido analizar una comunidad milenaria, analizar su credo y ver cómo esa comunidad ha sido perseguida. Todo ello, para contraponer nuestra realidad a la suya, y darnos cuenta de que podemos ver el demonio de forma diferente.

La corrupción y el abuso de poder son temas recurrentes en la novela. ¿Considera que la literatura tiene un papel importante a la hora de denunciar este tipo de realidades?

La literatura puede abarcar prácticamente todo. Especialmente, despertar emociones en quien lee. Es una buena manera de hacerlo, y la novela negra sirve para denunciar este tipo de asuntos, sin obligar a hacerlo abiertamente. Creo que la literatura ayuda a la reflexión, a la crítica y a hacerse preguntas. Y esto es muy importante, especialmente en los tiempos que corren, porque la gente parece querer enclaustrarse en sus propias ideas y en la información que refuerza lo que creen; lo que provoca polarización. Entonces, creo que es bueno que la literatura se revele y se aparte de los discursos oficiales.

La narrativa de Exitus tiene un ritmo muy visual, casi cinematográfico. ¿Se ha planteado adaptarla al cine o la televisión?

No sé si estaría capacitado para adaptarla porque el lenguaje cinematográfico es muy diferente, pero me gustaría ayudar y asesorar. En cualquier caso, no tendría que ser, necesariamente, igual que el libro. Recibir cualquier propuesta sería, sin embargo, un sueño cumplido.

Ver 'Exitus' en el cine sería un sueño cumplido

¿Podría adelantarnos en qué nuevos proyectos está trabajando?

Sí. De hecho, este libro lo había empezado antes de La Dama del Norte; es un proyecto que había quedado interrumpido. En estos momentos me encuentro tengo entre manos una historia que tiene todos los factores de la novela de misterio, pero también con un trasfondo histórico muy importante. Está basado en una historia real impresionante y ahora quiero dedicarme de lleno a ella.