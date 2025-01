Francisco Lorenzo | “Lo difícil de mis libros es que encajen todas las piezas”

La semana pasada, la librería Couceiro de Santiago de Compostela acogió la presentación de ‘Amnesia’, la última novela de Francisco Lorenzo (Santiago de Compostela, 1986), un autor novel que debutó el año pasado con ‘El Manipulador’ y que ya se está consolidando como una de las voces más prometedoras del thriller psicológico español. En esta obra, Lorenzo vuelve a sorprender a los lectores con una trama cargada de suspense y giros inesperados, donde aborda temas como la salud mental, la memoria y las relaciones familiares.



‘Amnesia’, publicada por Roca Editorial, nos adentra en la vida de Arturo, un hombre que comienza a experimentar inquietantes episodios: su hijo agrede a un compañero de clase sin motivo aparente, los vecinos lo acusan de robo, y él mismo empieza a perder objetos y olvidar detalles de su vida. Mientras lucha por entender lo que está ocurriendo, su confianza en las personas que lo rodean se vuelve cada vez más frágil. Narrada en primera persona y en tiempo presente, la novela promete una inmersión total en la mente del protagonista, llevando a los lectores a cuestionar la realidad que creen conocer.

Publicista y experto en formación sobre el funcionamiento del cerebro humano, Lorenzo combina en su obra una profunda exploración psicológica con las técnicas narrativas del suspense. Según el propio autor, su objetivo es sorprender y manipular al lector, generando esa emoción cada vez más difícil de alcanzar: el asombro.

‘Amnesia’ gira en torno a temas como la memoria y la salud mental. ¿Qué le llevó a explorar estos aspectos tan concretos?

Me resulta difícil contestar, porque al terminar de escribir ‘El Manipulador’ ya tenía la historia de ‘Amnesia’ en la cabeza. No sé exactamente de dónde salió la idea. Sé que se me fue ocurriendo poco a poco. Los temas que trato en ella vinieron de la idea central y, al mismo tiempo, el tema principal tiene su origen la conexión que creó mi cabeza entre ciertas palabras que tienen importancia en la novela. Se me hace complicado explicarlo, porque si digo algo más puedo hacer un spoiler.

La novela juega constantemente con el lector. ¿Cuál es la dificultad de plantear y llevar al papel un relato tan enrevesado?

Yo lo que suelo hacer es pensar en otras novelas y películas que me han sorprendido y tomar notas. Luego, analizo el porqué para poder aplicar esa técnica en lo que estoy escribiendo. Es un mecanismo que suelo hacer y que además disfruto mucho. La dificultad viene de intentar encajar las cosas que se me ocurren en el mismo relato. Me gusta partir de un esquema en el que está claro el final, el principio y las cosas que suceden en el medio de la novela. Mis novelas son como puzzle, y lo difícil es ir encajando todas las piezas. Si tengo un rompecabezas de 20 y quiero usar 21 partes, hay que desmontarlo y volver a empezar.

En este último trabajo se percibe a un escritor más maduro. ¿Cree que ha experimentado un crecimiento profesional desde ‘El Manipulador’?

Sí. En ‘El Manipulador’ recibí mucho feedback de los lectores, y había algunos comentarios en los que coincidían muchos de ellos. Yo las críticas las valoro mucho. Por eso suelo tomar notas cuando me envían un análisis de los libros. Lo tengo en cuenta y lo uso para madurar.

¿Ha escrito su última novela pensada en un lector concreto?

Es una novela para público adulto. Por lo demás, creo que le podría gustar a cualquiera. Además, al estar narrada en primera persona, hace que todo el mundo se identifique con el protagonista.

¿En quién se inspira Arturo, el protagonista?

Así como en mi anterior novela los personajes pueden estar inspirados en algunos clásicos de la literatura, como Sherlock Holmes y James Moriarty, en ‘Amnesia’ no he tomado referencias. No puedo decir cuál es porque haría un spoiler, pero algunos lectores me han comentado una coincidencia con la que yo mismo me quedé impresionado. Eso sí, fue una casualidad.

Aunque todavía está muy fresco su último libro, ¿trabaja ya en su siguiente novela?

Sí. Tengo dos ideas. Ahora debo decidirme por una. Puedo confirmar que será un thriller, como las dos anteriores, pero no puedo decir nada más.