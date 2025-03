Furtivismo, economía e queixo: os Premios Valentín Paz Andrade recoñecen a investigación galega

Os XI Premios de Investigación en Economía de Galicia Valentín Paz Andrade xa teñen gañadores. O certame, impulsado polo Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da USC e o Consello Económico e Social de Galicia (CES), recoñeceu traballos que afondan en cuestións clave para a economía galega, desde o furtivismo marisqueiro ata novos modelos matemáticos de análise económica.

O lado escuro do marisqueo: un estudo pioneiro sobre furtivismo

Un dos premios máis destacados foi para o artigo "Estimating illegal catches in data-poor S-fisheries: Insights from multispecies shellfish poaching in Galician small scale fisheries", de Hugo M. Ballesteros, Eduardo Sánchez Llamas e Gonzalo Rodríguez Rodríguez, publicado en Marine Policy.

O estudo pon o foco nun problema silencioso pero crítico para as nosas rías: o furtivismo no marisqueo, unha actividade difícil de rastrexar que impacta tanto no medio ambiente como na economía costeira. O xurado destacou o seu rigor académico e o seu enfoque innovador, que permite comprender mellor este fenómeno e avanzar cara a un modelo de explotación máis sustentable.

Cando os números falan: un novo modelo económico recoñecido

Na categoría de tese de doutoramento, o galardón foi para Fernando de la Torre Cuevas polo seu traballo "Expanding hybrid approaches to construct (Inter)regional input-output models".

A súa investigación destaca por integrar modelos de análise económica clásica cunha aproximación matemática avanzada, creando unha ferramenta que pode axudar a comprender mellor as relacións económicas entre rexións. O xurado eloxiou a súa precisión, solidez metodolóxica e capacidade para conectar teoría e práctica.

Premio especial para o queixo galego

Ademais, outorgouse un accésit a Rubén Boga e Valerià Paül polo artigo "Because of its size, it’s not worth it!’: The viability of small-scale geographical indication schemes", publicado en Food Policy.

O estudo analiza a viabilidade das Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) en Galicia e Eslovenia, demostrando como a súa pequena escala pode ser tanto unha vantaxe como un desafío. O traballo recibiu eloxios pola súa sólida fundamentación e o uso de técnicas cualitativas de análise.

Investigación galega con impacto real

Na entrega de premios, o reitor da USC, Antonio López, destacou que a investigación non só debe quedar no ámbito académico, senón que debe servir para mellorar a sociedade. Pola súa banda, o director do IDEGA, Rubén Lois, subliñou a importancia de levar estes estudos ao sector público e económico, para que as políticas se baseen en datos rigorosos.