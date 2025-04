O galego gaña presenza no mundo dixital co Validatón 2025: 10.000 fragmentos de voz e 13 horas de contido para Common Voice

A lingua galega deu un paso importante no mundo dixital durante a celebración da segunda edición do Validatón 2025, un evento organizado polo Instituto da Lingua Galega (ILG) e o Proxecto Nós. O maratón de validación e gravación de fragmentos de voz en galego superou as expectativas, rexistrando un total de 10.000 fragmentos de audio que se incorporarán á plataforma pública Common Voice, alimentada por datos de voz voluntarios de todo o mundo.

Durante a fase en liña, 13 horas de gravación e validación de fragmentos contribuíron ao reforzo da presenza do galego en Common Voice, un repositorio público de datos de voz que permite o adestramento de modelos de recoñecemento da fala. A esta iniciativa, que sumou un total de 1920 novas frases na fase presencial do evento, participaron unha trintena de persoas, en gran parte estudantes da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

"10.000 fragmentos de voz e 13 horas de contido en galego" son o resultado directo da implicación das persoas participantes nesta edición. O Validatón premiou a aqueles que fixeron unha contribución sobresaliente ao proxecto. Víctor Pose foi recoñecido como mellor gravador de fragmentos de voz, mentres que Álex Rodríguez Guisantes destacou na validación de audios e Lucía López Lires na xeración de frases. A grande vencedora, Noa Sobrino Lamas, foi galardonada como campiona global por ser a persoa con maior número de contribucións totais.

Os premios, que inclúen diñeiro en metálico, foron posibles grazas ao apoio de Atlantic Ponte e Imaxin Software, que mostraron o seu compromiso co impulso da lingua galega no ámbito tecnolóxico.

Pero o Validatón non é a única iniciativa en marcha. O Proxecto Nós tamén promove a campaña AgasallaNós, que invita á cidadanía a doar a súa voz para mellorar a representación do galego nas tecnoloxías de recoñecemento da fala. "Queremos recoller a diversidade lingüística do galego", lembran dende a organización, facendo fincapé na importancia de rexistrar voces de distintas idades, xéneros e zonas dialectais.

Ademais, o alumnado de grao da USC ten a oportunidade de participar nunha actividade formativa certificada, que lles permitirá contribuír á recollida e validación de datos de voz en galego, ao mesmo tempo que obteñen un crédito ECTS como parte da súa formación académica.

O galego ten futuro no dixital. E iniciativas como o Validatón demostran que a tecnoloxía tamén pode ser unha ferramenta ao servizo da lingua e da cultura propias.