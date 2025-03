‘Galego sen fronteiras’ volve a Santiago: aberta a preinscrición para os cursos de verán

Os Cursos de Verán de Lingua e Cultura Galegas para persoas de fóra de Galicia, ‘Galego sen fronteiras’, abren unha nova convocatoria para a súa 35ª edición. Ata o 4 de abril, as persoas interesadas poden realizar a preinscrición a través do blog oficial dos cursos, que volverán converter Santiago de Compostela no punto de encontro de estudantes de todo o mundo no mes de xullo.

Unha experiencia única de inmersión en galego

Dende 1988, estes cursos están organizados pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela (USC). A edición deste ano celebrarase do 3 ao 24 de xullo baixo a dirección da académica María López-Sández, profesora de Didáctica da Lingua e da Literatura na USC, coa secretaria do ILG, María Álvarez de la Granja, como secretaria académica.

A proposta abrangue diferentes niveis de galego e está concibida como unha experiencia de inmersión lingüística e cultural. Ademais de recibir formación teórica e práctica, o alumnado poderá asistir a relatorios de figuras destacadas que desenvolven o seu labor en galego en diversos ámbitos.

Galego sen fronteiras: formando embaixadores da nosa lingua

Ao longo de máis de tres décadas, estes cursos foron clave na formación de especialistas que hoxe son verdadeiros embaixadores da lingua e da cultura galegas polo mundo. Moitas das persoas que pasaron por eles imparten docencia de galego en universidades internacionais, traducen literatura galega a outros idiomas ou contribúen á investigación no campo dos estudos galegos.

Entre as personalidades que pasaron polas aulas de ‘Galego sen fronteiras’ atópanse nomes como a poeta e tradutora Erín Moure, o catedrático de Lingüística Románica da Universidade de Zürich Johannes Kabatek, a directora do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Varsovia Maria Boguszewicz, ou o catedrático da Universidade de Sydney Rob Boland. Tamén destaca Anik Nandi, impulsor do primeiro centro de estudos galegos en Asia.

Un recoñecemento ao seu impacto internacional

A importancia destes cursos na proxección exterior do galego foi recoñecida en 2023 co Premio da Cultura Galega na modalidade de proxección exterior, consolidando o seu papel fundamental na difusión da nosa lingua e cultura máis aló das fronteiras de Galicia.

A preinscrición estará aberta ata o 4 de abril, e toda a información sobre o proceso de inscrición e os detalles do curso están dispoñibles no blog oficial do programa.