El gobierno de Santiago pide a la Xunta que "deje de enredar" con las Viviendas de Uso Turístico

La concejala de Turismo y portavoz municipal del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha pedido este lunes a la Xunta que "deje de enredar" con las Viviendas de Uso Turístico (VUT) incluidas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta pero que no cuentan con título habilitante municipal, ya que, ha recordado, es una exigencia que establece el propio Gobierno autonómico. "No pedimos nada que no esté en su decreto", ha dicho.



La edil compostelana ha asegurado que el Ayuntamiento sí remite individualizadamente las solicitudes a la Xunta, como esta reclamó hace pocos días, a pesar de que, ha recordado, no es una obligación municipal, ya que el registro "es de la Xunta" y es el Gobierno gallego quien debe controlar los requisitos de su cumplimiento, ha añadido.



"Por la mañana nos piden que demos seguridad jurídica a estas viviendas y por la tarde reconocen que el REAT no sirve para nada", ha apuntado Louzao, ya que "es su decreto" el que establece la exigencia de que la vivienda inscrita "tenga título habilitante" municipal.



Por ello, ha vuelto a reclamar al Gobierno gallego que dé de baja de este listado a aquellas viviendas inscritas en Santiago que no cuentan con esta autorización y "que dejen de enredad, porque es un tema muy importante". "No tener título habilitante municipal ya no te permite estar en ese listado, así que deben tomar las medidas que consideren adecuadas", ha dicho Louzao.