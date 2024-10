Gonzalo Rodríguez, entrenador del Obradoiro: “Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana”

Gonzalo Rodríguez Palmeiro, entrenador del Monbus Obradoiro, dijo este jueves, en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Real Valladolid, desconocer el “desencanto” de los aficionados por el mal arranque del equipo.



“No me entero de nada porque no tengo redes sociales ni leo la prensa, y tampoco hablo con los jugadores de esto. No entro a valorar eso porque lo único que depende de mí es entrenar bien al equipo, que juguemos mejor y que ganemos partido. Lo que no depende de mí no me interesa ni tampoco le presto atención”, declaró.



En este sentido, el técnico santiagués incidió en que su equipo necesita tiempo porque “las cosas no se consiguen de la noche a la mañana”, además de elogiar la “unión” que hay en el vestuario.



“En los años que llevo aquí, me cuesta mucho pensar en un grupo que tuviera tan buena relación como el de este año, es muy difícil encontrarlo. Sé que los resultados mandan en el deporte, pero si se quiere jugar bien al baloncesto se necesita tiempo. Todos queremos ganar, pero hemos elegido el camino de jugar bien”, subrayó.



Por ello, Gonzalo Rodríguez tiene claro que el Obradoiro necesita “consolidar” con una victoria la buena línea que lleva en cuanto a juego.



“Estamos con muchas ganas de refrendar con un resultado todo el trabajo acumulado. El juego del equipo en su pleno esplendor lleva meses hacerlo, no sé si tendremos tanto tiempo para conseguirlo”, destacó el preparador gallego, quien es consciente de que a su equipo le está faltando “continuidad” en los partidos.



Sobre el conjunto vallisoletano, que presenta el mismo balance (1 victoria y 3 derrotas) que el Obradoiro, Gonzalo Rodríguez señaló que las bajas en el juego interior están “condicionando” su juego.



“Hemos preparado el partido con los dos escenarios, cuando juegan con un cinco puro o cuando sitúan en esa posición a otros jugadores. Es un equipo que tiene jugadores muy peligrosos en el tiro de larga y media distancia, con buenos tiradores en las alas”, subrayó.