O Grupo Municipal Socialista denuncia que as expulsións responden a intereses persoais da dirección local: “Quítate ti para poñerme eu”

O Grupo Municipal Socialista (GMS) do Concello de Santiago de Compostela emitiu un comunicado no que defende a súa actuación e critica a expulsión provisional do seu portavoz, Gonzalo Muíños, e das concelleiras Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez, acordada pola dirección federal do PSOE. O GMS argumenta que a decisión está baseada en xustificacións que non se sosteñen legalmente, segundo o informe da Secretaría Xeral do Pleno.

No informe técnico-xurídico do Concello certifícase que Gonzalo Muíños “non perdeu a súa condición de concelleiro do GMS” tras a suspensión provisional de militancia comunicada hai unha semana. O documento sinala que “non terán a condición de ‘non adscritos’ os concelleiros que non fosen sancionados coa expulsión firme do partido ou formación política cos que concorreron ás eleccións”. Ademais, engádese que permitir que unha decisión disciplinaria non firme afecte ao funcionamento dunha administración territorial como un concello suporía unha vulneración da súa configuración constitucional e legal.

Convocatoria ilexítima e expulsións cuestionadas

Segundo o comunicado, o GMS considera que esta certificación xurídica demostra que a convocatoria promovida por Gumersindo Guinarte, a instancias da dirección local do partido, para efectuar un cambio na portavocía municipal era “nula de pleno dereito”. Argumentan que dita convocatoria foi impulsada por un concelleiro que non tiña a condición de portavoz e que excluíu ao lexítimo portavoz, Gonzalo Muíños. A maioría do grupo sostén que non acatar esta convocatoria non pode ser motivo para as expulsións provisionais.

O comunicado tamén critica que se abrise un novo expediente disciplinario contra Gonzalo Muíños, a pesar de que xa fora suspendido de militancia. Consideran esta medida “incongruente” e “unha vía expedita disciplinaria contemplada para casos extraordinarios de extrema gravidade, como presunta corrupción, agresión ou flagrante delito”. Afirman que se está a empregar esta ferramenta dun xeito inadecuado para lograr expulsións que antes non se conseguiron forzar.

Críticas á dirección local e provincial do PSOE

O GMS sinala que os movementos realizados nos últimos días pola dirección local do partido teñen como obxectivo último “laminar ao Grupo Municipal Socialista” e forzar dimisións para que o secretario local do PSdeG-Santiago poida acceder á corporación municipal. Consideran que se está aplicando o xa coñecido como “quítate ti para poñerme eu”.

Tamén lamentan o impacto destas accións na imaxe do Partido Socialista en Santiago. “O dano á imaxe reputacional do Partido Socialista no Concello de Santiago é profundo”, destacan, lembrando que o PSOE gobernou a cidade durante tres décadas, coidando do seu deseño, planificación e desenvolvemento.

Alegacións e próximos pasos

Os catro edís afectados teñen agora a posibilidade de presentar alegacións e probas de descargo ante a Comisión Federal de Ética e Garantías. Ademais, deixan aberta a porta a recorrer á vía xurisdicional para defender os seus dereitos e frear o que consideran un abuso das normas disciplinarias. Ata que se resolvan estas alegacións, a expulsión non será firme, polo que non se producirá unha mudanza inmediata na conformación do grupo municipal socialista.

O Grupo Municipal Socialista conclúe o comunicado reafirmando que actuar de acordo á legalidade, como no caso de Gonzalo Muíños, “non debera supor, en ningún caso, un incumprimento de regulamento algún” e critica o uso das directrices internas do partido cando estas supoñen unha posible vulneración dos dereitos fundamentais dos concelleiros.