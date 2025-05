Hallan el cuerpo sin vida de un hombre tras precipitarse desde el puente de A Rocha

Un hombre ha fallecido la tarde de este miércoles en Santiago de Compostela tras precipitarse desde el puente romano de A Rocha, en las inmediaciones de de Santa Apolonia. El suceso ha generado una gran conmoción entre los vecinos de la zona, que aseguran haber visto al fallecido merodeando durante horas por los alrededores del viaducto.

Según relatan los residentes, el hombre, un jubilado vecino de Poza Real de Abaixo, fue hallado sin vida bajo el puente por otro vecino del barrio al final de la tarde, que alertó de inmediato a los servicios de Emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y sanitarios, que solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del suceso, que continúan bajo investigación. No se descarta ninguna hipótesis, aunque todavía no se puede confirmar si se trata de un accidente fortuito o de otro tipo de desenlace.

Algunos vecinos apuntan que el hombre estaba atravesando un momento personal difícil, ya que recientemente había fallecido su mujer. Este hecho ha incrementado la consternación en el entorno, donde el suceso ha sido recibido con profunda tristeza. Las autoridades trabajan ahora en esclarecer los hechos.