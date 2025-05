Hijos de Rivera y Lucía Freitas unen fuerzas en 'Imperfectxs', una apuesta por la gastronomía sostenible

La chef Lucía Freitas el director de marketing de Hijos de Rivera, Ramón de Meer, presentaron este miércoles en A Tafona la iniciativa Imperfectxs, un proyecto de Cervezas 1906 que apuesta por la gastronomía sostenible y el impulso de prácticas responsables en el sector hostelero.

Foto de Eladio Lois

La iniciativa busca promover el consumo de productos locales, la economía circular y el desarrollo de proyectos que reduzcan el impacto ambiental. Además, fomenta la colaboración entre chefs para divulgar prácticas sostenibles y trasladar a la sociedad experiencias aplicables al día a día. “Para mí es un día que recordaré siempre, porque 1906 y Lucía Freitas vuelven a cruzar sus caminos y ponemos en valor todo lo que nos ha traído aquí”, expresó Ramón de Meer durante la presentación.

Lucía Freitas, que lleva dieciséis años al frente de A Tafona, mostró su entusiasmo por formar parte de esta iniciativa, destacando su compromiso con Galicia y el producto local: “Soy una mujer que abandera proyectos y que acompaña personas; soy una conectora. Mi cabeza no para y todos los días tengo algo que me inspira”, explicó emocionada la chef. También subrayó que “a mí lo que me hace feliz es dar de comer a la gente. Nunca he entendido lo que significa realmente la alta cocina, pero sí entendí que quiero devolver todo lo que me ayudaron”. A continuación, una galería de imágenes del acto de presentación:

Un menú inspirado en el producto local

Tras la presentación, los asistentes pudieron degustar un menú exclusivo diseñado para la ocasión. Bajo el lema Coas mans, Lucía Freitas elaboró una experiencia única donde el maridaje con las distintas variedades de 1906 tenía un papel protagonista. El menú comenzó con un mejillón tigre y a pataca do pulpo, acompañados por el cóctel Aloumiño Galego Milnueve. Le siguieron platos como la papada, cigala y limón o la ostra a la brasa con ajillo de pollo y pelirroja, maridados con 1906 Black Coupage y 1906 La Milnueve, respectivamente.

Entre los platos más destacados figuraron La Huerta, con zanahoria, remolacha y escabeche cítrico; el rodaballo con jugo de congrio en salazón y tirabeques, y la ternera con jugo de almejas y habas, acompañada de pan de millo malteado. Todos los platos, con una estética impecable y un sabor definido, lograron la perfecta armonía con las cervezas seleccionadas para cada uno de ellos.

Rodaballo con jugo de congrio en salazón y tirabeques. Foto de Eladio Lois

La experiencia culminó con un postre llamado Terra, un intenso cóctel con tueste 1906 y La Vie en Rose, una delicada reinterpretación del sabor a través de un maridaje con el 1906 Black Coupage.

Imperfectxs: un compromiso con el futuro

La colaboración entre Lucía Freitas y 1906 va más allá de un simple proyecto gastronómico. Imperfectxs pretende demostrar que la gastronomía puede ser una herramienta para transformar el entorno, promoviendo prácticas sostenibles, la economía circular y el desarrollo local. Ramón de Meer aseguró que “Lucía representa todo lo que quiere proponer Imperfectxs”, y la chef compostelana no dudó en comprometerse a “conectar personas y proyectos para que puedan crecer juntos”.

Foto de Eladio Lois

El camino comienza en A Tafona, pero la apuesta es que su impacto vaya mucho más allá, construyendo una red de colaboración que dé visibilidad al producto gallego y ponga en valor el talento local. Imperfectxs es un recordatorio de que la gastronomía puede transformar realidades y de que lo más pequeño puede tener un impacto inmenso si se hace con compromiso y pasión.