Rubén Lois: "Queremos converter o Idega nun centro consolidado dentro do sistema investigador de Galicia"

O pasado 27 de xuño, a Universidade de Santiago facía pública a decisión da xunta de goberno do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega) de nomear director ao profesor Rubén Lois, quen ademais se convertería no primeiro xeógrafo na historia da institución compostelá en coordinar este centro.



Catedrático de Análise Xeográfica Rexional e docente desde hai máis de 30 anos, o doutor Lois asume esta responsabilidade profundamente ilusionado e co obxectivo de converter ao Idega no espazo de investigación referente do ámbito das ciencias sociais e xurídicas na nosa Comunidade.

Que supón para vostede o reto de asumir a dirección do Idega?

Para min é moi importante porque levo xa 30 anos como investigador do Idega. Asumir agora a dirección e poder impulsar un centro tan importante da USC é algo que me ilusiona moito e que procurarei facer o mellor posible. Ademais, o Idega pasou por moitas fases. Ten case 50 anos de antigüidade nos que predominou a economía, pero recentemente abriuse ás ciencias sociais, onde está o dereito, a socioloxía, a ciencia política, a xeografía, a comunicación... e iso é moi positivo.

É o primeiro xeógrafo en ter esta responsabilidade. Que novo aportar a súa área de estudo?

Somos unha disciplina pequena, o que nos dá mérito, pero con moita identidade. Temos unha visión moi integradora, porque agora as ciencias sociais son máis parecidas do que se pensa. Compártense moitos métodos de traballo e iso favorece que se poidan facer investigacións conxuntas.

Que competencias do centro potenciará máis desde o seu cargo?

O Idega pode desenvolver traballos de investigación básica, que é o que fan os institutos de ciencias experimentais. En Santiago temos, por exemplo, o Cimus, que é moi importante nas ciencias médicas e farmacéuticas. Nós no ámbito das ciencias sociais podemos concursar a proxectos europeos e desenvolvelos, tamén outros competitivos de cooperación interterritorial. Non obstante, no que nós somos fortes é na investigación social en institucións públicas. Podemos facer análises sobre vivenda, estudos moi aplicados sobre o territorio do país... é a liña a seguir.

Cales son os novos retos aos que terá que facer fronte o Idega neste próximo curso?

Queremos converter o Idega nun centro consolidado no Sistema Universitario de Galicia. Este é moi potente, pero ten un predominio moi marcado polas ciencias experimentais. Isto é, hai moi bos médicos, físicos, químicos, matemáticos... pero as ciencias sociais e humanas tamén somos moi importantes e o temos fixado o obxectivo de chegar á primeira ou segunda división dos centros que temos en Galicia, como o Cimus ou o Cretus. Queremos entrar nese grupo.

“As ciencias sociais e humanas tamén somos moi importantes, e temos o obxectivo de chegar á primeira ou á segunda divisón dos centros que temos en Galicia”



Cal diría que é a materia pendente dos estudos do territorio en Galicia?

Os estudos do territorio teñen un nivel bastante alto. O que si que temos que mellorar é o ordenamento do territorio. Melloramos bastante en urbanismo e a situación do medio rural é razoable, pero temos que ter unha visión conxunta do que é o ordenamento do territorio.

Podería facer unha radiografía das posibilidades laborais dos xeógrafos en Compostela?

Para o conxunto das ciencias sociais hai máis vías de empregabilidade das que inicialmente se supón. Avogados, xeógrafos, sociólogos... teñen unha empregabilidade boa, aínda que moitas veces se lles pida que fagan un máster para conseguir un perfil profesional máis desenvolvido. A Xunta publicou un estudo que demostraba que os estudantes de Xeografía tiveron unha empregabilidade do 100% no 2023. Fomos os primeiros no campus de Santiago, e iso hai que recalcalo.

“Os xeógrafos teñen unha boa empregabilidade, mellor incluso que outras carreiras que se consideraban más prácticas e que pasan por certas complicacións”