O investigador Adrián Mosquera presenta en Santiago o traballo gañador do Premio Oncolóxico 2023

A Real Academia de Medicina de Galicia acolleu a presentación do traballo galardoado co Premio da Fundación Centro Oncolóxico de Galicia 2023, un recoñecemento que distingue as mellores investigacións en oncoloxía clínica. O traballo, liderado polo investigador Adrián Mosquera Orgueira, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), foi publicado na prestixiosa revista internacional Leukemia.

O estudo, desenvolvido en colaboración co IBSAL-Centro de Investigación do Cáncer de Salamanca, introduce un modelo predictivo baseado en aprendizaxe automática para analizar a supervivencia de pacientes con mieloma múltiple. Mediante o uso de datos clínicos, bioquímicos e perfís de expresión xenética, o modelo permite avaliar a progresión da enfermidade de xeito individualizado.

Unha nova ferramenta para a oncoloxía de precisión

A investigación analiza variables como a idade dos pacientes, estadio ISS, niveis de B2-microglobulina sérica, tratamento de primeira liña e a expresión de 46 xenes. Segundo os investigadores do grupo de Hematoloxía Computacional e Genómica (GrHeCo-Gen) do IDIS, os resultados obtidos ofrecen "unha ferramenta innovadora que integra datos clínicos e xenéticos para mellorar o prognóstico do mieloma múltiple".

O compromiso de Adrián Mosquera coa investigación en hematoloxía

Ademais do seu traballo no CHUS, Mosquera lidera unha liña de investigación en medicina de precisión aplicada ao cancro hematolóxico. A súa traxectoria inclúte a publicación de decenas de artigos en revistas de alto impacto como Leukemia, Blood Cancer Journal, Hemasphere e Cancers.

Este novo recoñecemento reafirma a posición de Santiago de Compostela como referencia na investigación biomédica e impulsa o desenvolvemento de novas terapias personalizadas para doenzas oncolóxicas.