Investigadores de Santiago logran detectar el hígado graso sin necesidad de biopsias

Un estudio reciente realizado por el grupo Obesidómica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha descubierto nuevos mecanismos de comunicación entre los órganos que podrían transformar el diagnóstico y tratamiento de la obesidad y el hígado graso no alcohólico. Publicado en la prestigiosa revista Journal of Translational Medicine, el trabajo abre la posibilidad de detectar estos problemas de salud mucho antes de que se agraven, gracias a un análisis no invasivo.

Los investigadores han identificado las vesículas extracelulares, pequeños cuerpos que las células liberan al organismo, como las mensajeras clave en el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad. Estas vesículas, conocidas como obesosomas cuando provienen del tejido adiposo, pueden facilitar la inflamación y resistencia a la insulina, lo que puede llevar a la diabetes.

¿Cómo afectan al hígado?

El estudio ha demostrado que las obesosomas liberadas por la grasa de la zona abdominal (grasa visceral) pueden afectar al hígado, alterando su funcionamiento y aumentando el riesgo de desarrollar hígado graso, una condición común en personas con sobrepeso. Además, se ha descubierto que las células del hígado también liberan esteatosomas, vesículas que empeoran el hígado graso una vez que la enfermedad está en marcha.

Un diagnóstico más temprano y preciso

El mayor avance de este trabajo es que los investigadores han logrado identificar biomarcadores dentro de estas vesículas, que podrían ser utilizados para detectar enfermedades hepáticas en sus primeras fases. Esto permitirá a los médicos realizar diagnósticos más rápidos y personalizados, sin necesidad de procedimientos invasivos, a través de técnicas como las biopsias líquidas.

Este descubrimiento pone en evidencia la importancia de entender cómo se comunican nuestros órganos y cómo podemos usar esa información para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la obesidad de manera más eficaz.