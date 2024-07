Lucía Freitas abre as Festas do Apóstolo cun pregón cheo de amor por Santiago ao son dunha gran foliada popular

A recoñecida cociñeira, escollida como pregoeira destas Festas pola súa vinculación con Compostela, cidade na que naceu e na que desenvolve a súa vida e profesión e polo seu prestixio tanto a nivel nacional e internacional, ofreceu desde o balcón do Pazo de Raxoi un discurso dedicado “á mellor cidade do mundo” e ás súas xentes e defendeu a cociña que recupera o mellor da tradición local para reinterpretalo a través da modernidade.

Lucía Freitas arrancou o pregón resaltando a emoción que supón para unha picheleira abrir as festas da súa cidade, “é como ter outra “estrela” máis”. E “dende o corazón e o sentimento de pertenza” debullou a súa vida, marcada pola decisión de ser cociñeira, na que foron claves “meu pai e o Mercado de Abastos”.

A partir de aí, saíu fóra de Galicia para formarse e comezar a traballar “e para descubrir a morriña de Santiago e de Galicia. Fixo “un Camiño invertido”, aínda que sempre tivo claro “que quería voltar para traballar dende aquí”. Xa en Santiago, comezou un tempo de “esforzo sen recursos, traballo, humildade, sen socios capitalistas…” ata acadar recoñecemento internacional. Hoxe en día leva por bandeira o “orgullo de ser embixadora de Santiago e de Galicia polo mundo adiante”.

E polo mundo adiante leva tamén a súa filosofía persoal, que na parte culinaria se basea “na vangarda primaria: a orixe, a esencia e a memoria para crear vangarda, inmersión e investigación na tradición e o pasado para innovar. Eu cociño Galicia”. Pero que se completa coa “miña faceta activista, querer axudar e pór grans de area para cambiar as cousas a nivel social”.

Deste activismo nace o seu proxecto ‘Amas da terra’, que busca pór en valor “as mulleres invisibilizadas que son o sostén da gastronomía e do territorio: labregas, mariscadoras, horticultoras, cociñeiras de casas de comidas, gandeiras, produtoras, artesás…As facedoras, as coidadoras, as custodias dos saberes”.

Tamén fixo fincapé na súa aposta pola promoción do comercio de proximidade e dun turismo sostible no que prime a calidade, ofrecendo tanto a visitantes como á veciñanza unha experiencia gastronómica que lles permita achegarse á nosa esencia.

Lucía Freitas rematou o seu pregón cunha referencia a Rosalía de Castro, “a nosa galega universal que me acompaña no día a día” e finalmente animou a “picheleiras e picheleiros, visitantes e amigas” a desfrutar das festas do Apóstolo. “Comede ben. Comede a vida, comede Galicia e comede Santiago, a mellor cidade do mundo”, engadiu antes de que voltase á praza a foliada popular que amenizou a tarde dende as 20.30 h. A xornada rematou na praza da Quintana co concerto da banda galega Dakidarría, que presentou o seu novo disco ‘XX’.

Lucía Freitas

Lucía Freitas naceu en 1982 en Santiago de Compostela (Galicia, España). Aos 19 anos comezou os seus estudos na Escola Superior de Hostalería de Artxanda (Bilbao).

Nas súa ampla traxectoria destaca o seu paso por Mugaritz, onde descubriu o mundo verde e as hortas e onde se impregnou da filosofía e dos valores que rodean o produto de proximidade e que, a día de hoxe, caracterizan o seu traballo. Tamén pasou por Relais Chateau como xefa de pastelería do seu restaurante Tápies, o que lle permitiu definir a súa visión económica e estratéxica da gastronomía como negocio e foi o momento chave que deu lugar á apertura do seu primeiro restaurante: A Tafona, inaugurado en 2009 en Santiago.

Desde entón, a chef galega logrou diversos recoñecementos: o segundo posto no concurso nacional Cociñeiro do Ano (2016), unha estrela Michelin (2018) e dous soles (2019) para A Tafona . Ademais en 2017 abriu os proxectos "Tomiño, Taberna Galega" en Nova York e LUME en Santiago. En 2020 lanzou a súa liña de xeados de autora, Cinza, e o seu delivery "Misto".

Sábado 20

Os próximos días chegan cargados de propostas variadas dentro das festas do Apóstolo. Así, a xornada do sábado abrirase ás 10:00 horas coas alboradas da A.C: Grupo Novo Río Sarela. Xa pola tarde, ás 17:00 horas arrancará o XLVI Torneo da chave e ao longo de toda a xornada a praza Roxa acollerá o encontro ‘Santiago Gaming’, para os amantes dos videoxogos.

O público poderá escoller á noitiña entre varias opcións musicais: as xornadas de folclore na praza da Quintana e a actuación da Orquestra Grupo Aché na Alameda. Ademais, a partir das 23:30 h, o estadio de San Lázaro acollerá un espectáculo de drons con motivo do trinta aniversario do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade.

Domingo 21

A programación do sábado arrincará ás 10 h coas tradicionais alboradas, nesta ocasión a cargo de AC O Castro de Figueiras. Á mesma hora, dará comezo a programación da XLVIII Festa do Escalo que se desenvolverá ao longo de toda a xornada en Chaián.

A praza da Quintana acollerá unha mostra e obradoiros de danza urbana ás 12 h e durante toda a xornada desenvolveranse os diferentes eventos encadrados no Día do Traxe.

Xa pola noite, arrancará ciclo 'Cinema Compostela' de cine ao aire libre, no parque Eugenio Granell coa proxección dos filmes ‘Salta!’ (20h) e ‘O Corno’ (22:30 h).

Luns 22

As alboradas da AC Devagariño abrirán a xornada do luns que continuará pola tarde co espectáculo de circo ‘Cualquier verdura’, da compañía Chimichurri na praza da Mazarelos a partir das 19 h.

Pola noite, Femi Kuti & The positive force ofrecerá un concerto na praza da Quintana a partir das 22:00 h. A praza de Lavacolla tamén acollerá a proxección do filme ‘As neves’ no marco do ciclo ‘Cinema Compostela’ ás 22:30 h.