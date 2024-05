Máis de 1.000 escolares percorren as rúas de Santiago no Correlingua 2024

Máis de 1.000 escolares dunha decena de centros educativos percorreron este luns as rúas de Santiago de Compostela no marco da iniciativa Correlingua 2024, organizada por CIG-Ensino, a Mesa Pola Normalización Lingüística e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, e coa colaboración de numerosas institucións.

Baixo o lema 'Dende aquí atá acolá, galego xa!', alumnado do Xelmírez I e Xelmírez II, Rosalía de Casto, Eduardo Pondal, Xulián Magariños, Terra de Soneira, Dis, Monte dous Postes, Apóstolo Santiago e Vite realizaron un percorrido que os levou ata a Alameda compostelá, onde se celebrou a entrega de premios e actuou a banda Cuarta Xusta.

Correlingua 2024 | Eladio Lois

O obxectivo desta iniciativa é propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar accións ao seu favor. Tamén sensibilizar á sociedade, a través da poboación infantil, da importancia da defensa da lingua, así como asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e amenas e interdisciplinares.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, interveu na clausura deste evento na que fixo entrega ao alumnado de "un contrato de fidelidade á lingua galega"

"Quero participar co meu gran de area na construción dun presente digno e dun futuro esperanzador para noso e idioma e súmome así aos miles de mozos que estamos a cambiar a historia do noso país ao manternos fieis á nosa lingua, o noso principal sinal de identidade", recolle o texto do documento.

Así mesmo, a rexedora agradeceu á organización que un ano máis trouxesen o Correlingua a Santiago de Compostela, "un concello con orgullo de falar a lingua propia e de garantir os dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes".