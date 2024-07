Marshmello y los mejores DJ del mundo conquistaron Santiago de Compostela | Crónica y vídeos

La última jornada del Gozo Festival 2024 en Santiago culminó con un estallido de energía y beats electrónicos en el Monte do Gozo, apenas una semana después de la memorable actuación de Ed Sheeran en el mismo lugar. Este evento, centrado exclusivamente en la música electrónica, reunió a algunos de los DJ más destacados del mundo, regalando a los picheleiros una noche inolvidable.

Los platos fuertes de la jornada comenzaron con la actuación de DJ Nano, quien encendió el ambiente con sus dinámicas mezclas y su inconfundible estilo. Con su habilidad para leer al público y mantener la energía alta, DJ Nano ofreció un set lleno de vibraciones positivas y ritmos contagiosos que prepararon el terreno para el resto de la noche.

Claptone sucedió a Gonçalo y Groove Amigos, llevando su característico sonido deep house al Monte do Gozo. Con su máscara dorada y su talento inigualable, Claptone ofreció un set hipnótico y lleno de groove, con éxitos como "No Eyes" y "Under the Moon". La combinación de su música y su enigmática presencia creó una experiencia única y memorable.

Fedde Le Grand tomó el relevo con su estilo enérgico y sus potentes beats. El DJ holandés hizo vibrar a la multitud con éxitos como "Put Your Hands Up 4 Detroit" y "Let Me Think About It", manteniendo la pista de baile en constante movimiento. Su set fue una explosión de energía que dejó al público electrificado.

La noche alcanzó un nuevo nivel de intensidad con Armin Van Buuren, uno de los nombres más grandes de la música trance. El DJ neerlandés ofreció un set épico, lleno de sus mayores éxitos y nuevas producciones. Temas como "Blah Blah Blah" y "This Is What It Feels Like" resonaron en todo el recinto, creando un ambiente de euforia colectiva.

Marshmello continuó la fiesta con su distintivo estilo de future bass y electrónica. Con su característica máscara y su enérgica presencia en el escenario, Marshmello hizo bailar a todos con éxitos como "Alone" y "Happier". Su set fue un espectáculo audiovisual que capturó la atención y la imaginación de todos los presentes.

La penúltima actuación de la noche estuvo a cargo de Hardwell, quien regresó a los escenarios con un set cargado de energía y nostalgia. Con temas como "Call me a Spaceman" y "Apollo", Hardwell demostró por qué sigue siendo uno de los DJ más queridos de la escena electrónica. Su actuación fue un viaje a través de sus mayores éxitos, dejando al público en un estado de euforia.

El cierre espectacular de la jornada llegó con Timmy Trumpet, cuya mezcla de electrónica y trompeta en vivo creó un final explosivo para el festival. Con éxitos como "Freaks" y "Oracle", Timmy Trumpet mantuvo la energía al máximo hasta el último momento, asegurando que la última jornada del 'Gozo Festival 2024' fuera recordada para siempre

La última jornada del 'Gozo Festival 2024' no solo destacó por su impresionante alineación de DJ, sino también por la impecable organización y el ambiente festivo que se vivió. Los asistentes disfrutaron de una amplia oferta gastronómica, zonas de descanso y actividades adicionales que enriquecieron la experiencia del festival.

El Gozo Festival se despide habiendo ofrecido momentos inolvidables y actuaciones de primer nivel, consolidándose como un referente en el panorama musical de Galicia y España.