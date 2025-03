Médicos do Mundo analizan os retos da saúde global en Santiago

O Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela acollerá o vindeiro venres, 4 de abril, ás 16:00 horas, a presentación do informe A Saúde na Cooperación ao Desenvolvemento e na Acción Humanitaria. O estudo, elaborado por Médicos do Mundo, analiza a Axuda Oficial ao Desenvolvemento galega no ámbito da saúde e a situación global neste sector.

O evento contará coa participación de expertos e representantes de organizacións dedicadas á cooperación sanitaria, entre eles:

Carolina Diz Otero, asesora técnica en Cooperación para o Desenvolvemento e Acción Humanitaria da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE.

María Paz Gutiérrez, presidenta da Coordinadora Galega de ONGD.

Carlos Mediano Ortiga, membro do Consello Executivo de medicusmundi Internacional.

Felipe Noya, traumatólogo voluntario de acción humanitaria en Médicos do Mundo.



A presentación, organizada por Médicos do Mundo Galicia e medicusmundi Norte, busca xerar un espazo de debate sobre os retos e oportunidades da cooperación sanitaria galega no ámbito internacional.