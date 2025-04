Os mellores chefs de Compostela unen forzas para achegar a alta cociña ao público xeral

A cociña compostelá vive un novo capítulo coa posta en marcha de "Cocinando Santiago", unha iniciativa gastronómica impulsada polo Mercado Boanerges. O proxecto reúne a oito recoñecidos chefs da cidade nunha experiencia colaborativa que busca reivindicar a tradición culinaria local e achegala a todos os públicos.

Os chefs participantes son Lucía Freitas (A Tafona), Iago Pazos (Abastos 2.0), Alberto Lareo (Maina), Brisa Medina e Carlos Insua (Benedita Elisa), Gonzalo Pose (Argentinos Burguer), Tomás Rubio (A Viaxe) e Pablo Pizarro (Mercado Boanerges). Todos eles apostan por unha proposta na que deixan de lado a competencia para traballar conxuntamente na promoción da cociña compostelá.

Tapas en directo e prezos accesibles

A iniciativa desenvolverase entre os meses de abril e novembro, cunha serie de showcookings en directo no Mercado Boanerges. Durante estas sesións, cada un dos chefs elaborará tapas exclusivas que os asistentes poderán degustar a prezos accesibles, que oscilarán entre os 5 e os 6 euros. O obxectivo é democratizar o acceso á alta gastronomía e poñer en valor os produtos locais.

O primeiro en abrir este ciclo de cociña en directo será Iago Pazos, do restaurante Abastos 2.0, quen ofrecerá a súa sesión de tardeo o venres 4 de abril de 19:00 a 22:00 horas. Tras el, seguirán Brisa Medina e Carlos Insua o 8 de maio, Alberto Lareo o 8 de xuño e, despois do verán, o proxecto retomará a súa actividade nos meses de setembro, outubro e novembro co resto dos chefs participantes.

Un proxecto que aposta pola colaboración

Durante a presentación do proxecto, Manuel López, director do Mercado Boanerges, destacou a importancia da cooperación nun sector tradicionalmente competitivo: "A colaboración pode levarnos moito máis lonxe que a competencia. Compartir coñecemento e experiencias non só fortalece a industria, senón que tamén mellora a calidade do que ofrecemos".

Pola súa banda, Adrián Acevedo, responsable de desenvolvemento de negocio do mercado, sinalou que "Cocinando Santiago busca consolidar o Mercado Boanerges como un punto de encontro entre a tradición e a innovación culinaria da cidade, ofrecendo unha experiencia única para santiagueses e visitantes".

Santiago, moito máis que o Camiño

A chef Estrela Michelín Lucía Freitas tamén resaltou o valor deste proxecto como ferramenta para fortalecer a identidade gastronómica da cidade: "Santiago é, ademais do Camiño, un referente gastronómico. Algo se está movendo desde hai anos neste sector, con locais que poñen alma e paixón en cada prato".

Con "Cocinando Santiago", a cidade non só reforza a súa posición como destino turístico e cultural, senón que tamén reafirma a súa riqueza culinaria, convertendo o Mercado Boanerges nun epicentro da gastronomía local.

🔽 A continuación, podes ver un vídeo sobre esta iniciativa: