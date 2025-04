O misterio do Coro do Mestre Mateo cobra vida no Ateneo de Santiago

Este luns, a sede do Ateneo de Santiago, situada na histórica Rúa do Vilar, 19, converterase nun auténtico epicentro de memoria, arte e ciencia. A cita: unha conferencia titulada «O Coro do Mestre Mateo revelado: a recuperación dun monumento único», protagonizada por Francisco Prado-Vilar, profesor da USC e recoñecido investigador do CISPAC, que traerá á luz avances insólitos arredor dun dos maiores enigmas da Catedral compostelá.

Francisco Prado-Vilar

O evento, organizado en colaboración co ambicioso proxecto KosmoTech_1200, supón unha oportunidade excepcional para coñecer como a tecnoloxía do século XXI está a resucitar unha obra desaparecida dende hai case catrocentos anos. O coro pétreo, construído polo xenial Mestre Mateo e desmantelado no século XVII, semellaba condenado ao esquecemento. Mais agora, grazas a técnicas punteiras de reconstrución 3D, anastilose e análise de policromía, varios dos seus sitiais recuperan corpo, cor… e voz.

Prado-Vilar compartirá, ademais, unha perspectiva sorprendente: a do Coro como espazo musical e poético, onde se deu forma á nacente polifonía e se fundiu coa lírica galega da man de cóengos-trobadores como Osoiro Eanes e Adao Fernandes. Un enfoque que mestura arte, música e identidade cultural, e que promete emocionar a un público tan curioso como entregado.

Non se trata dunha simple charla, senón dun verdadeiro acto de revelación, no que Compostela poderá mirar cara atrás —e tamén cara adiante— para redescubrir unha das xoias esquecidas do seu patrimonio.