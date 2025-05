El Nobel de Física Kip Thorne imparte clase en la USC y acerca los secretos del universo a Compostela

La ciudad vivió ayer una jornada científica excepcional con la visita del físico Kip Thorne, Premio Nobel de Física en 2017, quien participó en diversas actividades en la Universidade de Santiago de Compostela en el marco del Programa ConCiencia, promovido por la USC y el Consorcio de Santiago.

A lo largo del día, Thorne impartió una clase en la Facultad de Física, compartiendo su conocimiento con el alumnado del área de Gravitación. Fue recibido por la decana Elena López Lago, el profesor Javier Mas Solé y el director del programa, Jorge Mira. Durante su estancia, visitó también una exposición bibliográfica organizada por la biblioteca del centro, que repasa su trayectoria científica, sus logros y su papel en algunas de las investigaciones más revolucionarias de la física moderna. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de mayo.

Visita al IGFAE

Uno de los momentos clave de la visita tuvo lugar en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), donde Thorne protagonizó el simposio ‘Kip Thorne’s Gravitational Way in Santiago de Compostela’. En él se abordaron los grandes avances en el estudio de las ondas gravitacionales, un campo en el que Thorne ha sido pionero como cofundador del proyecto LIGO, junto a Barry C. Barish y Rainer Weiss.

LIGO logró en 2015 la primera detección directa de estas ondas, predichas por Einstein cien años antes, lo que supuso un antes y un después en la física y el nacimiento de una nueva forma de observar el universo. Desde 2018, el IGFAE forma parte de esta colaboración internacional, centrando buena parte de su investigación en la astronomía de multimensajeros. El simposio contó con la participación de investigadores como Enrique Zas, Jose Edelstein, Thomas Dent y Juan Calderón.

Conferencia en Medicina

El acto central del día tuvo lugar a última hora de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina, donde Thorne ofreció una conferencia abierta al público titulada “Explorando el lado curvado de nuestro universo. De los agujeros negros y los agujeros de gusano a las ondas gravitacionales y los viajes en el tiempo”. La charla, con entrada libre, atrajo a numeroso público, tanto del ámbito universitario como aficionado a la divulgación científica.

Con su visita, Kip Thorne suma su nombre a la larga lista de figuras internacionales que han pasado por Santiago gracias al Programa ConCiencia, consolidando a la ciudad como un foco de referencia para el pensamiento científico de alto nivel.