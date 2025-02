Parte do equipo da popular webserie humorística 'Non Saímos do Lixo' protagonizou onte unha divertida e memorable cita na sala do icónico pub Modus Vivendi, no corazón da Cidade Histórica, que esgotou o seu aforo para gozar ao máximo das reflexións satíricas do colectivo.

Con monólogos e sketches de profesionais da comedia como Denny Horror, Cata Ukelele ou Pablo Alvite, o público compostelán tivo a sorte de gozar dunha noite cargada de risas e retranca.