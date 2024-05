Un nuevo outlet de primeras marcas llega a Área central

Área Central amplía su oferta comercial y, en especial, su comercio outlet con la apertura en el día de hoy del outlet de Scalpers. Esta reconocida marca de ropa de hombre y mujer ha abierto así su primer outlet del norte de España y ha elegido Área Central para hacerlo.

La tienda de moda ha abierto esta mañana con una amplia gama de productos para hombre y mujer en su local de 125 metros cuadrados ubicado en la esquina amarilla de Área Central. Con su origen en España, la marca ha conquistado a un público exigente gracias a su estilo único y sofisticado y su compromiso con la calidad en cada una de sus prendas. Su horario es de 10:00 a 21:00 horas.

La consolidación de Área Central como un outlet es ya una realidad. En el último mes, además de la apertura de hoy de Scalpers, la zapatería multimarca Zabba también ha optado por Área Central para abrir su primer outlet. Estas dos marcas se han unido a la ya presentes como Bimba y Lola Outlet, Purificación García Outlet, Fifty (outlet de la marca Cortefiel), Ramón Sanjurjo Outlet, Seijas Outlet y el outlet multimarca de Lolita Moda, con marcas como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Levi´s, The North Face, New Balance, etc.

Con esta oferta comercial, Área Central es ya un punto de referencia para las compras outlet de Galicia por sus marcas y su ubicación (a menos de una hora de todas las ciudades de Galicia), y aún hay que añadir las aperturas previstas en los próximos meses en el ámbito del ocio y la restauración.

Una de las próximas incorporaciones en restauración este año será Amasarte, un establecimiento que ofrecerá servicio de cafetería y productos de panadería, pastelería y comida para llevar. Otra novedad será la llegada de Lola&Lía, un espacio que ofrecerá a sus clientes una experiencia única con sus servicios de desayuno, brunchs, comidas y meriendas.

Este dinamismo se completa con la incorporación del gimnasio Dreamfit, que abrirá en Área Central en el mes de septiembre y que ocupará una superficie de 3.500 metros cuadrados. Será el primero en Galicia de esta cadena, que ya cuenta con más de veinte gimnasios repartidos por España. Dreamfit está considerada en el sector como la cadena número 1 de gimnasios de España por su calidad y profesionalidad.

Sin duda, este crecimiento supone para Área Central una nueva vida que transformará la experiencia de visita de sus clientes y la convertirá en un centro de compras y esparcimiento único en Galicia.