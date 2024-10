Pacientes denuncian fuertes "colapsos" en el Hospital Clínico de Santiago

La Asociación de Pacientes y Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha denunciado nuevamente el "colapso" en el servicio de Urgencias del hospital, ocurrido este lunes. Según la asociación, 31 pacientes graves fueron ubicados en los pasillos de acceso a las urgencias, una situación que consideran "inaceptable".

Según explican, alrededor de las 19:00 horas, 31 pacientes en camillas y sillas de ruedas fueron trasladados a los pasillos adyacentes al servicio de Urgencias. Además, indican que 25 personas, con ingreso ya firmado, estaban a la espera de una cama en planta, prolongando así la situación de saturación.

La asociación también hace referencia a datos publicados por la gerencia del área, señalando que en las últimas 24 horas fueron atendidos 569 pacientes, lo que supone "un pico de demanda de 93 personas respecto del día 8, en el que se produjo otro importante colapso". En cuanto a la disponibilidad de camas, apuntan que 874 estaban ocupadas, lo que supone un 57,8%, mientras que 637 permanecían vacías. Para ellos, es "evidente" que hay "una relación directa entre el número de camas que se ponen a disposición de los pacientes y el número de los que se colocan en los pasillos".

Critican que "la gerencia y el jefe del servicio se empecinan en no gestionar adecuadamente los medios disponibles" y no solicitan los "recursos humanos necesarios" para garantizar una atención de urgencias adecuada, describiendo la unidad como "un almacén de pacientes que no reciben la atención que su estado de salud requiere".

La asociación también advierte que este colapso estructural no solo afecta a los pacientes, sino también al personal médico y de enfermería, lo que podría derivar en una "cadena de bajas por enfermedad" que agravaría aún más la situación actual, ya calificada como "insostenible". Ante la proximidad de la temporada de gripe, exigen que "con carácter inmediato, se ponga en marcha un plan de contingencia que permita abrir las camas y que se cubran todas las bajas temporales que se puedan producir en el servicio".

Respuesta del hospital

Por su parte, la gerencia del CHUS ha asegurado que los pacientes que acuden a urgencias están siendo atendidos "en tiempo y forma". A través de un comunicado, señalaron que el servicio cuenta con los recursos humanos, materiales y espaciales necesarios para prestar una atención "de calidad en la que se prioriza la asistencia en función de la gravedad".

La dirección también ha advertido que ya están comenzando a notar un incremento de afecciones respiratorias y han instado a la población a acudir a sus centros de referencia para vacunarse contra la gripe y la Covid-19, además de la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en menores.

Finalmente, anunciaron que, como cada año, ya están trabajando en el Plan de Contingencia para el periodo invernal, que será presentado en los próximos días.