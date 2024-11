Piden 10 anos de cárcere para sete nixerianos acusados de tráfico de persoas e prostitución

A Fiscalía pide máis de 10 anos de cárcere para un grupo de sete nixerianos que se dedicaban a traer a persoas sen recursos de Nixeria, prometéndolles traballo e unha vida mellor. Acúsaselles de delitos de tráfico de persoas e explotación sexual, entre outros.

O caso, que procede do Xulgado de Instrución nº2 de Santiago, xulgarase os próximos días 12, 13, 14 e 15 de novembro, ás 9.30 horas, na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago.

Segundo recolle o escrito do Ministerio Fiscal, o sete acusado desenvolveron "de forma sostida ao longo do tempo, de forma coordinada e con ánimo de lucro", actividades relacionadas coa inmigración irregular de persoas procedentes de Nixeria, aproveitando distintos modos de lucrarse.

Entre eles, facilitar e mesmo executar materialmente o traslado destas persoas desde países intermedios con destino España; proporcionais aloxamento; facilitarlles documentos cos cales ofrecer unha imaxe de legalidade e así integrarse no mercado laboral ou obter beneficios sociais (sexan documentos reais dalgún dos acusados ou de terceiras persoas, sexan documentos fabricados fraudulentamente).

Tamén inducilas a exercer a prostitución; cominalas a pagar a débeda na que incorrerían no proceso de traslado a España; recadar eses pagos e enviar ese diñeiro fóra de España.

"Os acusados coñécense entre si, reparten os seus papeis ao longo do proceso, e todos obteñen parte do lucro que procede da explotación dos seus compatriotas", afirma a Fiscalía.

TRES TESTEMUÑOS, UN DELES, PROTEXIDO

O escrito recolle testemuños de tres testemuñas, un deles protexido. Trátase dunha muller natural de Benin City, Nixeria, onde vivía en condicións moi humildes, con grandes dificultades económicas para subsistir no día a día, cun único familiar próximo (a súa avoa).

Movida pola necesidade, buscou a protección dun home maior que a agrediu sexualmente, quedou embarazada e tivo que interromper o embarazo. Trabó contacto con outro home que lle prometeu unha vida mellor en Europa, dicíndolle que el tamén quería viaxar. Nun primeiro intento de realizar a viaxe foi levada a Togo, onde coñeceu ao seu primeiro proxeneta, unha muller que lle esixía prostituírse para conseguir o diñeiro necesario para proseguir a viaxe. Como a testemuña resultou non ser rendible, permitíronlle regresar a Nixeria.

Alí contactou de novo con persoas que lle ofrecían trasladala e iniciou a viaxe en xullo de 2016, por terra até Libia, atravesando Nixeria e Níxer. Non consta quen executaron os pasos previos do traslado irregular da vítima, pero os acusados que estaban en España sabían da situación da vítima e puxéronse en contacto con ela para traela a España.

Concretamente, unha das acusadas levouna até a súa propia casa (un piso situado en Madrid, vivenda que era de dúas dos acusados), onde chegaron a finais de outubro de 2016. "Acompañala no traxecto e aloxala na súa propia casa facilitáballes ter o control sobre a vítima. Proporcionáballes o argumento de que ela estaba en débeda con eles, á vez que evitaban que establecese contacto con terceiras persoas. Grazas a este contexto de control fáctico, achandaban o camiño para, chegado o momento oportuno, facerlle ver que a súa única saída era dedicarse á prostitución, e que co diñeiro que gañase podería saldar a débeda con eles", alegan no escrito.

Unha vez instalada con eles nun piso situado en Móstoles comunicáronlle que a débeda en que incorrera ascendía a 25.000 euros, e fixéronlle ver que sabían que en Nixeria deixara a unha avoa. Este dato intimidou á vítima. Os acusados dixéronlle que tiña que porse a traballar para pagarlles.

A esta casa acudían con frecuencia outros nixerianos, entre outro dos acusados, en quen a vítima empezou a confiar. De feito iniciou con el unha relación de parella. Leste, en conivencia cos anteriores, fíxolle ver que as opcións que tiña para saír adiante eran a mendicidade e a prostitución e durante un tempo a vítima estivo mendigando na parada de metro de Novos Ministerios.

A vítima foise a vivir co acusado e, créndose libre, deixou de pagarlle á outra acusada. Esta conseguiu recuperar o control sobre a vítima a través de emisarios que contactaron coa avoa en Nixeria, advertíndolle de que debía seguir pagando para evitar problemas.

Foi entón cando a acusada lle falou da posibilidade de trasladarse á Coruña, viaxe que efectuou en autobús en xullo de 2017. Comezou a vivir co seu outra das acusadas e un bebé desta nunha habitación. Na Coruña quedou uns seis meses aproximadamente, durante os que exerceu a prostitución no club DJ para obter diñeiro co que pagar a débeda en cuestión, por medo a que fixesen algo á súa avoa.

DELITOS DE TRATA E PROSTITUCIÓN

O Ministerio Fiscal considera que estes feitos son constitutivos dun delito contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros; un delito de trata de seres humanos; e un delito relativo á prostitución e á explotación sexual.

Ademais, sinalan que os delitos de trata e prostitución concorren en concurso medial con delitos de integración en grupo criminal; de estafa; e delitos de falsificación de documento oficial e público.

Por todo iso, piden un ano de cárcere para os acusados do delito contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros; e 11 anos de cárcere por trata e prostitución para a parella acusada, así como 10 anos de prisión para outro catro acusado.

Polo delito de prostitución e explotación sexual piden tamén catro anos de prisión para outra acusada, mentres que polo delitos de estafa e falsificación documental solicitan piden entre un ano e un ano e medio de cárcere.

En canto á responsabilidade civil, solicitan que á testemuña protexida indemníceselle con 4.000 euros polas cantidades que foi entregando e con 18.000 euros por danos morais; á segunda vítima, 300 euros pola cantidade paga e 1.000 por danos morais; e á terceira, outros 1.000 euros por danos morais.