La carga de trabajo en el aeropuerto de Santiago es demasiado alta para el personal

El comité de Aena, la sociedad mercantil que gestiona los aeropuertos españoles, se reunió esta semana con el objetivo de abordar las consecuencias que estaba teniendo el cierre de Peinador y la derivación de su tráfico al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

El cierre por obras del aeródromo vigués, previsto hasta el próximo 30 de mayo, supuso el traslado de varias rutas a Santiago, lo que implica inevitablemente una carga de trabajo mucho mayor en las instalaciones compostelanas.

En el comunicado que ha emitido, Aeropuertos señala que, "xa con anterioridade ao peche de Vigo, produciuse un aumento do tráfico en Santiago do 10%", por lo que consideran que los recursos actuales son insuficientes para gestionar las cantidades de pasajeros que utilizan las instalaciones.

Específicamente, el documento expone lo siguiente:

"Neste ano de récord de pasaxeiros, moitas das dependencias contan con menos persoal do que había na antiga terminal, a pesar de que contaba con só a metade de pasaxeiros. A modo de exemplo, o servizo de enfermería contaba entón con seis efectivos que cubrían o servizo as 24 horas do día, mentres que na actualidade dispón de tan só catro enfermeiros que deixan amplas franxas horarias sen servizo sanitario. Isto implica que o aeroporto teña que solicitar o envío dunha ambulancia do 061, coa perda de tempo e o gasto de recursos públicos que isto supón."

Por todo ello, el comité ha querido dejar claro que consideran necesario un aumento del cuadro de personal para adecuarlo a una carga de trabajo que ha incrementado paulatinamente en los últimos tiempos.