La Plaza Roja de Santiago ofrece actividades gratuitas todo el mes de diciembre

La Carpa Roja de Santiago de Compostela será el epicentro de una variada programación cultural este mes de diciembre. Conciertos, talleres, actividades familiares y propuestas de artes escénicas llenarán este espacio de la ciudad para disfrute de vecinos y visitantes.

Los ciclos musicales Son Xove y Son Vermú protagonizan la oferta musical. Son Xove comienza este jueves, 5 de diciembre, a las 19:30 horas, con Ginko Biloba. Este programa, organizado por el Centro Xove da Almáciga, continuará cada viernes por la tarde con actuaciones de W3ird Nois3s y Abuela (13 de diciembre), Lusardi y Jaco (20 de diciembre) y culminará con una jam de Navidad el 27 de diciembre, que reunirá a varias bandas locales en un recorrido por distintos géneros musicales.

Por otro lado, Son Vermú se celebrará los sábados al mediodía con grupos gallegos. Arranca el 7 de diciembre con The Spoonfuls, una banda de blues y soul, seguida de Brassica Rapa (14 de diciembre), Maricarme (21 de diciembre) y Ailá (28 de diciembre).

Además de la música, la Carpa Roja acogerá actividades para público familiar, como talleres de baile tradicional y pandereta, elaboración de juguetes y cartas al Apalpador, o sesiones de juegos de mesa organizadas por la Concellaría de Centros Socioculturais. La programación también incluye artes escénicas, con espectáculos como A Feira das Sementes de Títeres Babaluva (8 de diciembre), De volta co crebanoces de Suzukiños (22 de diciembre), y el Contacontos do Apalpador (23 de diciembre). El teatro continuará con A filla do cacharulo (31 de diciembre) y Rogelio 3. La fête, de As Sircópatas (3 de enero).

La Plaza Roja, donde se ubica la Carpa, será también el escenario de una Gala de Magia (29 de diciembre) y sesiones de Impro para adultos. Esta amplia y diversa oferta busca dinamizar la vida cultural de Santiago, ofreciendo opciones de ocio para todas las edades y gustos, con un claro apoyo a la cultura y los artistas locales.