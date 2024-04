El pleno de Santiago aprueba una iniciativa sobre transparencia del PSOE que recuperaba otra del BNG

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado por unanimidad este jueves una iniciativa que, entre otras cosas, insta a dar cuenta trimestralmente de las gestiones realizadas para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en pleno, una propuesta que llevaba el Grupo Socialista y que, según ellos mismos, pretendía "poner ante el espejo" al BNG, ya que era prácticamente igual a otra que en 2020 llevaron los nacionalistas a pleno.



El edil socialista Sindo Guinarte ha sido el encargado de defender la iniciativa, según la cual el ayuntamiento debe dar cuenta trimestralmente a la población de las gestiones encaminadas a cumplir los acuerdos plenarios, incluir en la web un apartado para ver su evolución y retransmitir por streaming las ruedas de prensa de la Xunta de Goberno, así como algunas de los portavoces de la oposición.



Se trata, ha dicho Guinarte, de una iniciativa de "democratización", ya que "quien entonces trajo esa propuesta al pleno, en los meses de gobierno no ha cumplido con la filosofía que la motivaba".



El concejal socialista ha recordado que los mandatos del pleno son "expresiones de la voluntad de la ciudadanía", por lo que ha instado a hacer público su nivel de cumplimiento e informar en un apartado de la web a los ciudadanos sobre cuales son estos proyectos pendientes.



Del mismo modo, Sindo Guinarte ha reclamado al gobierno local que convoque los consellos de participación ciudadana antes de la aprobación de los presupuestos del próximo año, algo que, ha afeado, no ocurrió con estos. "Queremos saber si el gobierno municipal mantiene la misma filosofía que mantenía en estas cuestiones que cuando era oposición", ha dicho el representante del PSOE, que ha rechazado las enmiedas del grupo de gobierno.



En su turno de intervención, el edil popular Evaristo Ben ha recordado que se trata de un tema "ya debatido" en pleno y ha avanzado que su grupo apoyará esta iniciativa "igual que en aquel momento".

No obstante, ha aprovechado su intervención para advertir al equipo de gobierno que "trate con otra actitud" las iniciativas presentadas "por el partido que les mantiene en el gobierno", en relación al PSOE.



El portavoz del grupo de Gobierno, Manuel César, ha comenzado su turno argumentando que podría "esgrimir los mismos argumentos que en su día esgrimió" el PSOE "para votar en contra" y ha afeado que "se pidan exigencias al gobierno que no se cumplieron" durante el mandato socialista.



No obstante, ha añadido, el actual gobierno "no puede estar más a favor de la transparencia" y tiene "la voluntad de avanzar en todo o que tiene que ver" con este ámbito y con las exigencias de la moción. Por ello, han votado a favor de la iniciativa. "No la vamos a dejar en un cajón como hicieron ustedes", ha concluido.