El PP acusa al gobierno local de falta de planificación en las obras del Pazo de Raxoi

El Partido Popular de Santiago ha denunciado este lunes la "improvisación" del gobierno local en el traslado de diversos servicios municipales debido a las obras de conservación y mejora en el Pazo de Raxoi. El concejal popular José Antonio Constenla criticó la falta de previsión y planificación en la reubicación, asegurando que esta situación perjudica tanto a los trabajadores municipales como a los vecinos que necesitan realizar trámites administrativos.

José Antonio Constenla

Constenla explicó que uno de los casos más problemáticos es el del servicio de Urbanismo, que ha sido trasladado a la Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega, un espacio que, según denuncia, no cumple con las condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo. "Os traballadores convivirán en salas repletas de caixas e ordenadores no chan e onde ata 7 funcionarios do Servizo de Licenzas veranse obrigados a compaxinar, nun espazo reducido e con pouca ventilación, o traballo de oficina coa atención aos veciños", manifestó el concejal.

Casa Jimena y Elisa Fernández de la Vega

Además, el edil popular subrayó que esta situación "non é nova, xa que hai meses que o goberno municipal sabía desta mudanza pero, como é costume, os nacionalistas esperaron ata o último momento para facelo con presa e correndo, o que mostra unha total falta de empatía, de información e un desprezo cara o persoal e os seus dereitos laborais e, desde logo, unha desidia total coa veciñanza, que serán mal atendidos nun lugar inapropiado".

El representante del PP en Santiago indicó que los afectados ya han trasladado sus quejas tanto al concejal responsable como a la alcaldesa, pero "ningún dos dous manifestaron interese algún en arranxar este problema", lo que, en su opinión, demuestra "pouco parece importarlle ao goberno local que os funcionarios municipais teñan que desenvolver o seu traballo en lugares e condicións inadecuadas dende o punto de vista da prevención de riscos laborais".

Desde el Partido Popular advierten que esta situación "vai durar máis dun ano e que redundará no empeoramento da calidade do servizo dun departamento, o de Urbanismo, xa moi conxestionado e que soporta retrasos desproporcionados".