O PP esixe bonificacións no aparcadoiro da Choupana tras a suba de prezos

Os prezos do aparcadoiro do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) volven estar no punto de mira. O concelleiro do Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, reclamou hoxe en rolda de prensa que se implementen bonificacións para os residentes en Compostela, despois de que na pasada semana se aplicase unha suba do IPC do 2,8%. O edil popular denunciou que esta subida "foi aprobada sen que o goberno local buscase solucións para paliar o impacto nos usuarios".

Segundo explicou Villa, o prezo dunha hora de estacionamento sitúase nos 2,55 euros, pero "se alguén precisa tres horas, algo común para aqueles que acoden a realizar probas médicas, acaba pagando 8 euros, un sabrazo indecente". O popular subliñou que este aparcadoiro é o máis caro de Santiago e de todos os hospitais de Galicia.

A municipalización en xogo

O concelleiro tamén criticou a falta de avances na municipalización dos aparcamentos de Praza de Galicia e Praza de Vigo, unha medida que o PP defende dende o 2020. Villa acusou ao goberno local de incompetencia e advertiu que a falta de xestión atrasará o proceso máis aló do mes de xullo, cando finaliza a concesión actual. “Hoxe, dous anos despois da nosa proposta, que fixo o goberno? A resposta é sinxela: nada", afirmou.

Desde o PP alertan de que este atraso provocará que os prezos nestes aparcadoiros sigan sendo elevados, con tres horas de estacionamento a 4,95€, fronte aos 3,94€ do municipal de Xoán XXIII. Villa acusou ao BNG de tentar agochar a subida do aparcadoiro da Choupana coa municipalización doutros espazos, sen ofrecer solucións inmediatas para os usuarios do CHUS.

Un novo aparcadoiro en altura

Na súa intervención, Villa tamén reivindicou o papel do PP na xestión do estacionamento en Santiago. Destacou que, grazas á proposta do popular Borja Verea, xa está en marcha a construción dun novo aparcadoiro en altura con 1.200 prazas. “Nós fixemos máis dende a oposición que o propio goberno", asegurou.

O edil instou ao executivo local a asumir as súas competencias e aplicar tarifas "coherentes e en consonancia cos demais hospitais de Galicia". “Agora tócalle cumprir ao goberno nacionalista", concluíu.