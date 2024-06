El PP reúne a más de 4.000 personas en O Pino en el ecuador de la campaña con la presencia de Von der Leyen

La carballeira de A Madalena, en el municipio coruñés de O Pino, ha acogido un año más la tradicional romería de los populares gallegos, que en esta ocasión ha servido como mitin central del PP en el ecuador de la campaña de las elecciones europeas y en el que han participado el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, además del líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y otros cargos del partido.



'Welcome to Coruña, Ursula, welcome to Galicia', así han recibido a Von der Leyen en el área recreativa en la que sobre las 13.00 horas ya esperaban los más de 4.000 militantes y simpatizantes populares, según los organizadores, que un año más no han fallado a la cita del PPdeG.



Entre pantallas con el lema 'Europa es la respuesta', varias carpas estaban ya preparadas para albergar la comida que tras la intervención de los políticos populares podrían degustar los asistentes. Para amenizar la jornada, un grupo musical, con el que algunos ya se animaron a echar los primeros bailes, tocaba sus primeras canciones antes del acto.



Así, poco antes de las 13.30 horas el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, daba la bienvenida a los asistentes desde el atril situado en un lateral de la capilla de A Madalena por el que pasaron a continuación el presidente de los populares coruñeses, Diego Calvo, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, la candidata Dolors Montserrat, Alberto Núñez Feijóo y, por último, Ursula Von der Leyen.



Rueda pidió a los suyos hacer "el mismo esfuerzo" que en anteriores elecciones, mientras que Feijóo aprovechó su intervención para agradecer a la presidenta de la CE que se "comprometa" con el Estado de Derecho español tras la "gran estafa electoral" del Gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía.

Por último, Von der Leyen, aunque sin citar explícitamente la palabra amnistía, ha garantizado que Europa "actuará" si se pone en riesgo el Estado de Derecho en España.

Música y comida

Tras los discursos volvió a sonar la música y tanto los asistentes como los políticos se han dirigido hacia la barra del bar ubicada para la ocasión en la carballeira.



Allí, Rueda ejerció de anfitrión con la presidenta de la Comisión Europea y ambos, junto con Diego Calvo, Dolors Montserrat, Esteban González Pons o Alberto Núñez Feijóo -- que se unió minutos más tarde--, entre otros, brindaron con una caña ante la mirada de los fotógrafos que capturaron la instantánea.



Después llegó el momento de desplazarse hacia las carpas instaladas en la parte superior de la carballeira donde, previa parada con los pulpeiros, los asistentes pudieron comer un menú con empanada, pulpo y carne 'ao caldeiro'.