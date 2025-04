El PP de Santiago acusa al Gobierno local desentenderse y "poñer trabas" a las fiestas populares

El grupo municipal del Partido Popular ha encendido las alarmas a solo unas semanas del inicio de la temporada alta de celebraciones en la ciudad. La concejala Nerea Barcia ha denunciado públicamente que las comisiones de fiestas populares no están cobrando las ayudas municipales y que los retrasos en los pagos alcanzan ya los dos años en algunos casos.

“Cando teñen pasado case dous anos, os obstáculos seguen a ser os mesmos, pero o tempo de pago alóngase e empeora, cada vez máis, polo que as comisións prefiren non contar coas subvencións ás que poderían acceder, ante a falta de compromiso co abono das mesmas por parte do goberno local”, afirmó Barcia en rueda de prensa.

Además de exigir el abono inmediato de las ayudas pendientes, la concejala popular reclamó un nuevo modelo de solicitud de subvenciones que facilite el acceso a las mismas y reduzca la carga burocrática.

Demandan simplifiación en los trámites

Barcia criticó también la actitud del gobierno local, al que acusa de no tener voluntad real de apoyar estas celebraciones. “Nin simplificaron os trámites, nin se toman en serio as pequenas axudas que ofrece este goberno municipal, sobre todo, se as comparamos con outras de concellos limítrofes, que son dun importe moito máis elevado, e, a maiores, facilítanlles elementos ou espazos idóneos para as celebracións”, declaró.

La edil fue más allá al afirmar que “parece que o goberno local só axuda aos seus nas súas festas e que o que pretende é rematar coas festas patronais, coas de toda a vida”, y se preguntó: “Onde vai a orquestra no Paseo da Alameda ou o martes de Entroido?”.

Apoyo a las comisiones

Barcia quiso poner en valor el trabajo de las comisiones de fiestas, asegurando que son ellas las que hacen posible la celebración de estos eventos, pese a las dificultades: “Grazas ás comisións de festas e ao seu gran esforzo, xa que sen eles as celebracións non serían posibles, polo que -engadiu- agardamos que o Concello deixe de poñer trabas ás comisións de festas; e facilite os trámites burocráticos, co fin de que non teñan que esperando ata o mesmo día da celebración para coñecer se se pode levar a cabo a festa ou non”.

También lanzó una crítica directa a la gestión del área de Festas: “Todo isto resulta difícil de crer, pero -como ela subliña- isto só pasa en Santiago de Compostela, polo que tamén se cuestiona se no Concello non teñen asesores competentes ou suficientes para poder tomar as rendas neste asunto?”.

Dudas ante la Ascensión

En referencia a las próximas Festas da Ascensión, Barcia manifestó sus expectativas: “A poucos días das festas da Ascensión, -dixo- agardamos un bo cartel para todos os públicos e que os feirantes volvan a ter ganas de participar nos festexos máis compostelás de todos, xa que eles tamén sofren as trabas deste goberno local, que os fai padecer unhas condicións pésimas, xa que na súa ubicación carecen de auga e a iluminación adecuada para as súas caravanas”.

La concejala concluyó su intervención advirtiendo que, a estas alturas del año, todavía no hay garantías de mejora en la gestión de las ayudas: “Dende a Concellería de Festas seguen sen presentar as axudas, mentres que as comisións xa levan arreo traballando, pero é claro que a este goberno nacionalista esta cuestión non lle interesa, polo que a estas alturas do ano, cando vai empezar a temporada forte das celebracións, seguimos sen saber se se van simplificar os trámites burocráticos e se se vai dotar material para poder prestar cando se leven a cabo festas”.