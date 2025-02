El PP de Santiago exige mejoras en Casas Novas ante el "abandono" del BNG

El Partido Popular de Santiago ha solicitado al gobierno local del BNG que tome medidas urgentes para mejorar las condiciones del barrio de Casas Novas, donde varias calles presentan un estado de abandono evidente. Así lo ha manifestado el concejal popular Adrián Villa, quien, tras reunirse con vecinos de la zona, ha denunciado la falta de mantenimiento en aspectos clave como el asfaltado, la iluminación y la limpieza de vegetación.

Calles sin asfaltar y con problemas de seguridad

Villa ha señalado que, tras hablar con los propietarios de diez viviendas del barrio, pudo comprobar "in situ" cómo "dúas rúas quedaron no completo esquecemento e nunha situación vergonzosa, por parte do BNG".

El concejal popular ha denunciado que "é unha zona que está sen asfaltar", lo que provoca filtraciones de agua en las viviendas y hace que el firme sea "practicamente intransitable, con distintos niveis, o que supón un perigo para a veciñanza ou para calquera que pase pola zona, sobre todo, para persoa de idade avanzada o con mobilidade reducida”.

Deficiencias en la iluminación

Otro de los problemas destacados es la falta de alumbrado público. Según ha denunciado Villa, "unha parte destas vías quedaron sen reemprazar as luminarias e teñen que acceder coas lanternas dos teléfonos pola noite, co que os veciños viven cunha sensación de inseguridade que non existiría se os nacionalistas tiveran feito este cambio coa debida dilixencia”.

Problemas de saneamiento y acumulación de maleza

El concejal del PP ha destacado además que el barrio presenta "serias deficiencias na rede de abastecemento e saneamento, ademais de con zonas na que a vexetación resta visibilidade e dificulta o tránsito, ademais supón un perigo no caso de que calquera persoa resbale coas herbas e musgo que alí se concentra”.

Exigen soluciones urgentes

Desde el Partido Popular de Santiago han exigido al gobierno municipal del BNG que actúe de inmediato para corregir estos problemas y garantizar que los vecinos de Casas Novas "conten cos mesmos servizos que o resto da veciñanza, xa que tamén pagan os seus impostos municipais”, ha concluido Adrián Villa.