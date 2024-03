El PP de Santiago propone crear una app para los comercios de la ciudad

El PP de Santiago ha propuesto crear una aplicación móvil que permita conectar a clientes y comericos de Santiago. La concejala Olaya Otero manifestó que el apoyo al sector debe tener en cuenta los "desafíos" de la realidad de hoy en día, "moi diferente da que existía hai 10 ou 20 anos".

Por ello, propone la creación de esta app: “Esta aplicación debe contar co apoio da Administración local que ten que liderar a transformación do desafío dixital, creando unha oportunidade que facilite a convivencia entre as compras físicas e as compras en liña, xa que ignorar a realidade tecnolóxica e os cambios nos hábitos de consumo, non é a mellor opción para a viabilidade dos negocios da cidade”, explicó.

Al respecto, recordó que “na Praza de Abastos existe o que sería un pequeno exemplo desta idea xa que, dende hai tempo, os establecementos do mercado contan co Commarket, unha plataforma común a todos os praceiros, que lles ofrece a posibilidade realizar online a venda dos seus produtos”.

La edil hizo hincapié en el cambio en los hábitos tras la pandemia, que hizo evidente que las compras por internet son una realidad consolidada: “Si algo quedou demostrado tamén durante a crise da Covid-19, foi a capacidade da resiliencia dos comerciantes composteláns, que superaron o desafío que representa para o comercio tradicional e de proximidade o novo entorno dixital, agora é momento de volver a facer uso de dita capacidade e converter o que, en ocasións se ve como unha ameaza, nunha oportunidade para xerar negocio”.

Por ello, los populares apuestan por esta plataforma, que permitiría poner a disposición del tejido comercial una "ferramenta estratéxica para a súa promoción e para o fortalecemento da relación comercio e consumidores locais, especialmente coa mocidade. Servindo tamén de escaparate para promocionar os seus produtos e eventos ou feiras do sector".