O PP de Santiago reclama medidas urxentes para mellorar a seguridade e infraestruturas en Vidán

Os concelleiros do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente e Adrián Villa, reclamaron medidas inmediatas para mellorar a seguridade e as infraestruturas do barrio de Vidán, tras manter un encontro coa Asociación de Veciños Mestra Vitoria Míguez. Durante a xuntanza, os veciños trasladaron a súa preocupación polo incremento dos problemas de seguridade e o mal estado dalgunhas dotacións públicas.

Inseguridade e necesidade de maior presenza policial

Os populares alertaron da presenza de toxicómanos e do aumento do tráfico e consumo de drogas no barrio, unha situación que consideran alarmante e que require unha resposta inmediata por parte do goberno local. De la Fuente instou a ampliar a delimitación urbana de Vidán para permitir que a Policía Local poida patrullar en toda a zona, incluíndo a urbanización de Brandía.

Un centro sociocultural en estado crítico

Outro dos problemas destacados foi o deficiente estado do centro sociocultural do barrio, que presenta deficiencias estruturais no chan da primeira planta e humidades no teito, impedindo un uso seguro do espazo. Villa subliñou a urxencia de reparar as fiestras, a iluminación e o sistema de calefacción, para que a veciñanza poida desenvolver alí as súas actividades en condicións axeitadas.

Infraestruturas deterioradas e actuacións pendentes

O PP de Santiago denuncia o grave deterioro dos viais do barrio, esixindo unha intervención urxente, especialmente na rúa dos Caraveis, onde un muro en estado de abandono supón un perigo tanto para peóns como para automobilistas. Ademais, solicitan melloras nas instalacións deportivas, como a iluminación das canchas de Ponte Vella e a instalación dun tellado no campo de tiro de chave para facilitar o seu uso en condicións meteorolóxicas adversas.

Problemas de limpeza e risco de inundacións

Os populares tamén demandan a limpeza de sumidoiros e redes de pluviais en todo o barrio, así como actuacións específicas en Agro Vello e Ponte Vella, onde consideran imprescindible a limpeza de árbores e arbustos mortos no leito e ribeira do río Sar para evitar inundacións.

O PP de Santiago insta ao goberno municipal a actuar con urxencia para mellorar a calidade de vida da veciñanza de Vidán, esixindo que se atendan de inmediato estas demandas que consideran prioritarias.