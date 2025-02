Preocupación por el aumento de las pintadas y grafitis en Santiago

La concejala socialista Mila Castro ha advertido sobre el aumento de pintadas y grafitis en el espacio público, especialmente en el casco histórico de la ciudad. Ante las reiteradas quejas vecinales, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno local que actúe con mayor diligencia en la limpieza y pregunta si sigue en funcionamiento el servicio gratuito habilitado en 2021 para atender solicitudes de limpieza en fachadas privadas.

¿Qué pasó con el programa de limpieza de fachadas privadas?

Castro recordó que el servicio puesto en marcha por el gobierno socialista en 2021 llegó a atender hasta 10 intervenciones semanales y realizó más de 300 actuaciones en 2023. Sin embargo, desde abril de 2024 no se ha tenido noticia de avances en este programa. “No solo no percibimos mejoras, sino que el deterioro de los espacios públicos ha ido a más”, lamentó.

En el pleno de abril de 2024, la teniente de alcaldesa María Rozas calificó este servicio como "interesante", pero desde entonces no ha habido noticias sobre el taller de empleo que gestionaba estas actuaciones.

Exigen más control sobre la limpieza viaria

Desde el grupo socialista también piden mayor control sobre la empresa concesionaria de la limpieza viaria, para garantizar que las fachadas de dominio público se mantengan libres de pintadas y grafitis.

Castro insistió en que la limpieza de estos elementos es fundamental no solo por motivos estéticos, sino también para mantener espacios públicos de calidad y reforzar la sensación de seguridad en la ciudad.

“Es urgente que el gobierno local actúe y garantice un Santiago limpio y cuidado”, concluyó la edil socialista, recordando que la falta de acción contribuye al deterioro de la imagen de la ciudad y afecta a la calidad de vida de sus habitantes.